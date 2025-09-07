Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fornal nie ukrywał, co myśli o pracy Grbicia. Dobitne słowa zaraz przed mistrzostwami

Damian Okła

Reprezentanci Polski w siatkówce są na ostatniej prostej przygotowań do najważniejszej tegorocznej imprezy, a więc mistrzostw świata. Biało-czerwoni tradycyjnie już będą faworytami do złotego medalu i liczą na popisy m.in. Tomasza Fornala. Polski siatkarz w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim zdradził, jakim trenerem w jego oczach jest Nikola Grbić i w pozytywnych słowach wypowiedział się o jego podejściu do pracy.

Nikola Grbić i Tomasz Fornal
Nikola Grbić i Tomasz FornalPiotr HukaloEast News

W piątek 12 września rozpocznie się siatkarski mundial, który tym razem rozgrywany będzie na Filipinach. Wśród zespołów, które będą walczyć o medale mistrzostw świata są rzecz jasna Polacy. Podopieczni Nikoli Grbicia mają już jeden sukces na swoim koncie w tym roku, bo wygrali Ligę Narodów, ale głównym celem jest zwycięstwo na mistrzostwach. Droga do tego będzie długa i trudna, ale polski zespół pod wodzą serbskiego trenera niejednokrotnie stawał na wysokości zadania.

Kibice liczą, że szczęśliwe zakończenie będzie również i tym razem. Od kiedy Grbić pracuje w biało-czerwonej kadrze, jego kadencja usłana jest sukcesami. Pod jego wodzą Polacy zdobywali medale wszystkich najważniejszych imprez, a teraz ruszą po drugi krążek na mistrzostwach świata. Przed trzema laty wywalczyli srebro, a w finale silniejsi okazali się Włosi.

    Fornal szczerze o Grbiciu. Takim trenerem jest Serb

    W sukcesach kadry prowadzonej przez Grbicia nie ma przypadku. Świadczą o tym również słowa Tomasza Fornal. Przyjmujący był gościem "Kanału Zero" i w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim zdradził, jakim szkoleniowcem jest Serb. "Trener Grbić jest twardy i surowy. Wie czego chce i ma przeogromną wiedzę o siatkówce" - stwierdził reprezentant Polski.

      Fornal zaznaczył, że Grbić w swojej pracy wielką uwagę przykłada do detali. "Szczegóły w tych podstawach są dla niego najważniejsze. To upierdliwe, ale to przynosi takie efekty, że my te najprostsze rzeczy robimy chyba najlepiej na świecie, a one są według mnie bardzo ważne" - zaznaczył siatkarz. Zdaniem Fornala Grbić ma "nie widzieć świata poza siatkówką".

      Reprezentant Polski zdradził również, że dotarcie się ze szkoleniowcem wymagało jednak trochę czasu. "Wydaje mi się, że trener z czasem też się mnie uczył. Teraz już wie jaki jestem. Zdążył mnie już poznać. I ja też musiałem się go nauczyć, my jako drużyna także, bo to nie było takie proste. Wydaje mi się, że takie coś zawsze działa w dwie strony" - ocenił Fornal. I jak widać po sukcesach za czasów Grbicia, udało się wypracować bardzo dobre porozumienie.

      Siatkarz w białoczerwonym stroju z widocznymi tatuażami na rękach uśmiecha się podczas meczu, za nim widać zapełnione trybuny kibiców.
      Tomasz Fornal przyznaje, że wolałby zacząć sezon kadrowy wcześniej. Ale bez wahania dostosowuje się do pomysłów Grbiciavolleyballworld.commateriały prasowe
      Trener reprezentacji Polski w siatkówce udziela wskazówek zawodnikom podczas meczu, wyrażając silne emocje i aktywnie gestykulując, wokół niego stoją zawodnicy w sportowych strojach z widocznymi nazwiskami na plecach.
      Nikola Grbić przekazujący wskazówki polskim siatkarzomMarcin GolbaAFP

