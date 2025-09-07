Fornal nie ukrywał, co myśli o pracy Grbicia. Dobitne słowa zaraz przed mistrzostwami
Reprezentanci Polski w siatkówce są na ostatniej prostej przygotowań do najważniejszej tegorocznej imprezy, a więc mistrzostw świata. Biało-czerwoni tradycyjnie już będą faworytami do złotego medalu i liczą na popisy m.in. Tomasza Fornala. Polski siatkarz w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim zdradził, jakim trenerem w jego oczach jest Nikola Grbić i w pozytywnych słowach wypowiedział się o jego podejściu do pracy.
W piątek 12 września rozpocznie się siatkarski mundial, który tym razem rozgrywany będzie na Filipinach. Wśród zespołów, które będą walczyć o medale mistrzostw świata są rzecz jasna Polacy. Podopieczni Nikoli Grbicia mają już jeden sukces na swoim koncie w tym roku, bo wygrali Ligę Narodów, ale głównym celem jest zwycięstwo na mistrzostwach. Droga do tego będzie długa i trudna, ale polski zespół pod wodzą serbskiego trenera niejednokrotnie stawał na wysokości zadania.
Kibice liczą, że szczęśliwe zakończenie będzie również i tym razem. Od kiedy Grbić pracuje w biało-czerwonej kadrze, jego kadencja usłana jest sukcesami. Pod jego wodzą Polacy zdobywali medale wszystkich najważniejszych imprez, a teraz ruszą po drugi krążek na mistrzostwach świata. Przed trzema laty wywalczyli srebro, a w finale silniejsi okazali się Włosi.
Fornal szczerze o Grbiciu. Takim trenerem jest Serb
W sukcesach kadry prowadzonej przez Grbicia nie ma przypadku. Świadczą o tym również słowa Tomasza Fornal. Przyjmujący był gościem "Kanału Zero" i w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim zdradził, jakim szkoleniowcem jest Serb. "Trener Grbić jest twardy i surowy. Wie czego chce i ma przeogromną wiedzę o siatkówce" - stwierdził reprezentant Polski.
Fornal zaznaczył, że Grbić w swojej pracy wielką uwagę przykłada do detali. "Szczegóły w tych podstawach są dla niego najważniejsze. To upierdliwe, ale to przynosi takie efekty, że my te najprostsze rzeczy robimy chyba najlepiej na świecie, a one są według mnie bardzo ważne" - zaznaczył siatkarz. Zdaniem Fornala Grbić ma "nie widzieć świata poza siatkówką".
Reprezentant Polski zdradził również, że dotarcie się ze szkoleniowcem wymagało jednak trochę czasu. "Wydaje mi się, że trener z czasem też się mnie uczył. Teraz już wie jaki jestem. Zdążył mnie już poznać. I ja też musiałem się go nauczyć, my jako drużyna także, bo to nie było takie proste. Wydaje mi się, że takie coś zawsze działa w dwie strony" - ocenił Fornal. I jak widać po sukcesach za czasów Grbicia, udało się wypracować bardzo dobre porozumienie.