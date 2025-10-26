Po sezonie reprezentacyjnym zakończonym złotem Ligi Narodów oraz brązowym medalem mistrzostw świata Tomasz Fornal stanął przed nowym wyzwaniem. Pochodzący z Krakowa przyjmujący po raz pierwszy w swojej karierze zdecydował się na transfer do zagranicznego klubu. Po sześciu latach gry w barwach Jastrzębskiego Węgla 28-latek wyjechał do Turcji i podpisał kontrakt z Ziraatem Bankasi Ankara. Polak wzmocnił tym samym szeregi aktualnego mistrza kraju.

Polak z dobrej strony pokazywał się w przedsezonowych sparingach, a pierwszym poważnym sprawdzianem była potyczka o Superpuchar Turcji. Po drugiej stronie stanęli siatkarze Fenerbahce, a wśród nich również wieloletni rozgrywający reprezentacji Polski Fabian Drzyzga.

Poza pierwszym setem, którego Fenerbahce pewnie wygrało do 19, pozostałe partie zdecydowanie należały do Fornala i spółki. Ziraat wygrał finalnie 3:1, a reprezentant Polski bardzo szybko mógł dopisać do swojego siatkarskiego CV kolejne trofeum. W oficjalnym debiucie w barwach nowego klubu Fornal zanotował 13 punktów.

Świetny start Tomasza Fornala w Turcji. Drugie zwycięstwo w tym tygodniu faktem

Okazja do rewanżu przytrafiła się bardzo szybko. Zaledwie cztery dni po walce o Superpuchar oba zespoły ponownie stanęły naprzeciw siebie. Tym razem na starcie zmagań tureckiej ekstraklasy, które w ten weekend wznowiły swoje rozgrywki.

Ogromne emocje przyniosła już pierwsza partia. Drużyna z Ankary w trakcie premierowego seta stosunkowo szybko odskoczyli przeciwnikowi, prowadząc w pewnym momencie nawet 21:16. Fenerbahce w końcówce wrzuciło wyższy bieg, doprowadzając do wyrównania. Długa walka na przewagi zakończyła się zwycięstwem Ziraatu 32:30.

Równie wyrównana była także druga partia, w której rozstrzygnięcie ponownie zapadło po grze na przewagi. Drugi raz lepszy okazał się zespół Fornala, który de facto rozstrzygnął w ten sposób losy spotkania. Trzecia partia odznaczyła się zdecydowaną przewagą mistrza Turcji, który ostatecznie wygrał 25:19, a całe spotkanie 3:0. Po raz drugi w przeciągu jednego tygodnia Fornal wyszedł zwycięsko ze starcia z Drzyzgą.

Tomasz Fornal w swoim debiucie na parkietach tureckiej ekstraklasy zaprezentował się znakomicie. Polski przyjmujący zakończył spotkanie z 16 punktami na koncie. Od Polaka lepszy był tylko znakomity Nimir Abdel-Aziz. Holenderski atakujący zdobył 20 punktów. Występ gwiazdy kadry Nikoli Grbicia wygląda jeszcze bardziej imponująco, gdy zagłębimy się w dokładniejsze statystyki. Te na portalu "X" dostarczył Jakub Balcerzak.

Fornal po ostatniej piłce sobotniego starcia mógł pochwalić się dziesięcioma obronami, co jest najlepszym rezultatem, gdy weźmiemy pod uwagę obie drużyny. Dodatkowo Polak ze wszystkich skrzydłowych osiągnął najwyższy % skuteczności oraz efektywności w ataku. Tak imponujący start sezonu gwiazdy reprezentacji Polski z pewnością musi zadowalać Grbicia.

