Fornal dopiero zadebiutował, a już wymuszona przerwa. Zaskakujące doniesienia z Turcji

W cieniu kolejnego sezonu reprezentacyjnego byliśmy świadkami kilku bardzo ciekawych ruchów transferowych w wykonaniu polskich gwiazd. Jednym z nich był z pewnością transfer Tomasza Fornala, który po sześciu latach zdecydował się opuścić szeregi Jastrzębskiego Węgla. Wybór w przypadku przyjmującego padł na Turcję, a konkretniej na mistrza tego kraju, zespół Ziraatu Bankasi Ankara.

Pierwsze spotkania na obczyźnie potoczyły się znakomicie dla Fornala. Polski siatkarz już w dwóch pierwszych potyczkach miał okazję zmierzyć się z byłym kolegą z kadry. Ziraat w starciu o Superpuchar oraz pierwszym meczu sezonu ligowego grał przeciwko Fenerbahce, którego rozgrywającym jest Fabian Drzyzga.

Zespół Fornala wygrał obydwa starcia, a sam Polak pokazał bardzo dobrą formę. W debiucie zanotował 13 punktów, a zaledwie cztery dni później zaprezentował się z jeszcze lepszej strony. W 1. kolejce tureckiej ekstraklasy urodzony w Krakowie siatkarz zdobył 16 punktów, notując zdecydowanie najlepsze statystyki ze wszystkich przyjmujących.

Nagła przerwa w Turcji. Powód może zaskoczyć polskich kibiców

We wtorek Fornal na tureckich parkietach pojawił się po raz trzeci. Ziraat wciąż pozostaje niepokonany, tym razem okazał się lepszy na wyjeździe od Gebze Belediyespor. Po zaskakującej przegranej w pierwszym secie Polak wraz z kolegami wziął się do roboty i z dużym zapasem zgarnął pozostałe partie, triumfując w spotkaniu 3:1. Sam Fornal zakończył ten mecz z dorobkiem 19 punktów.

Liczba punktów zdobywana w kolejnych spotkaniach jasno wskazuje na stały wzrost formy Fornala. Na kolejny rekord tego sezonu Polak będzie musiał jednak trochę poczekać. Wszystko przez decyzję Tureckiej Federacji Piłki Siatkowej, która ogłosiła zawieszenie rozgrywek męskiej i żeńskiej ekstraklasy siatkarskiej.

Przerwa ma potrwać do 16 listopada, a jest bezpośrednio powiązana z ... religią. W dniach 7-21 listopada w Arabii Saudyjskiej odbędą się szóste w historii Igrzyska Solidarności Islamskiej. Na starcie rywalizacji staną członkowie Organizacji Współpracy Islamskiej, w tym również oczywiście i Turcja. Siatkarze i siatkarki z tego kraju wezmą udział w turnieju, co spowodowało taką, a nie inną decyzję federacji.

Bardzo egzotyczna z polskiego punktu widzenia powoduje, że siatkarze grający w Turcji, dostaną kilka dni względnego odpoczynku. W sezonie 2025/26 nad Bosforem oprócz wspomnianych Fornala i Drzyzgi występują również reprezentantki Polski Agnieszka Korneluk i Magdalena Stysiak.

