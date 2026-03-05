!criticalCSS &&

FIVB poinformowała ws. mistrzostw świata w Polsce. Wielka zmiana. Właśnie to ogłosili

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w przyszłym roku do Polski zawita kolejna wielka siatkarska impreza - mistrzostwa świata mężczyzn. Jak się okazuje, decyzją FIVB, Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej turniej ten nie będzie już nazywać się mistrzostwami świata. Nowa nazwa została właśnie zatwierdzona, o czym oficjalnie poinformowano. Wszystko ma na celu "wzmocnienie pozycję siatkówki jako sportu globalnego".

Siatkówka: Mistrzostwa świata zmieniają swoją nazwę
Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

Niemal co roku Polska gości najlepsze siatkarki oraz najlepszych siatkarzy świata. W 2025 roku w Gdańsku odbył się jeden z turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów mężczyzn, natomiast panie w Łodzi walczyły już w turnieju finałowym. W nadchodzącym sezonie będzie to jednak zapewne jedna tak duża impreza. Będzie to ponownie turniej VNL fazy zasadniczej panów, lecz tym razem w Gliwicach (24-28 czerwca).

Zdecydowanie owocniej będzie w 2027 roku. Na tę chwilę w Polsce zaplanowany jest tylko jeden turniej, jednakże zdecydowanie najwyższej rangi, bowiem mistrzostwa świata mężczyzn. Impreza ta już teraz rozgrzewa kibiców, a niedawno poznaliśmy miasto gospodarz decydujących starć. Panie natomiast rywalizować będą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

    Jak się okazuję, wspomniany turniej nie będzie jednak nosić nazwy... mistrzostw świata. W czwartek Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła wielką zmianę. Od przyszłorocznej edycji tych zmagań będzie to... Puchar Świata.

    - FIVB podjęła kolejne działania mające na celu dotrzymanie kroku ciągłej ekspansji siatkówki na świecie. W tym celu ogłosiła, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej FIVB, najważniejsze międzynarodowe zawody w tej dyscyplinie sportu, będą odtąd nosić nazwę Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB - czytamy w komunikacie.

    FIVB przekazuje, to już oficjalne. Wszystko ogłoszono

    Nazwa ta ma na celu wzmocnić pozycję siatkówki jako sportu globalnego i zwiększyć rozpoznawalność wydarzeń w tej dyscyplinie sportowej. Zdaniem federacji, taka nazwa jest zgodna z najbardziej prestiżowymi wydarzeniami w innych sportach.

      - Użycie oznaczenia Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB wzmacnia pozycję siatkówki jako sportu globalnego, gdyż jest ono zgodne z nazwami używanymi w przypadku najbardziej prestiżowych wydarzeń w wielu innych dyscyplinach, co przekłada się na natychmiastowe rozpoznanie i zrozumienie siatkówki zarówno wśród sportowców, jak i kibiców - uzupełniano.

      Takie wieści oznaczają, że w Polsce kibice będą mogli oficjalnie śledzić Puchar Świata w piłce siatkowej. Początek turnieju ma mieć miejsce 10 września, natomiast decydujące mecze odbędą się 26 września. Kadra Nikoli Grbicia będzie na tej imprezie bronić brązowego medalu z Filipin.

      Polscy siatkarze w białych i czerwonych strojach zgromadzeni w kręgu na parkiecie, wyrażają radość i entuzjazm, przytulają się oraz świętują wygraną.
      Siatkarze reprezentacji Polski świętujący zdobycie brązu na mistrzostwach świataTED ALJIBEAFP
      Trener drużyny siatkówki w jasnej koszulce z logo Polski, z widocznym wyrazem zamyślenia na twarzy, na drugim planie siatkarze w czerwonych strojach rozgrywają mecz.
      Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
      Grupa siatkarzy w czerwonych strojach świętuje zdobyty punkt na boisku, widoczne emocje i współpraca, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
      Siatkarze reprezentacji Polski - Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Jakub Nowak i Marcin KomendaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
