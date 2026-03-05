Niemal co roku Polska gości najlepsze siatkarki oraz najlepszych siatkarzy świata. W 2025 roku w Gdańsku odbył się jeden z turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów mężczyzn, natomiast panie w Łodzi walczyły już w turnieju finałowym. W nadchodzącym sezonie będzie to jednak zapewne jedna tak duża impreza. Będzie to ponownie turniej VNL fazy zasadniczej panów, lecz tym razem w Gliwicach (24-28 czerwca).

Zdecydowanie owocniej będzie w 2027 roku. Na tę chwilę w Polsce zaplanowany jest tylko jeden turniej, jednakże zdecydowanie najwyższej rangi, bowiem mistrzostwa świata mężczyzn. Impreza ta już teraz rozgrzewa kibiców, a niedawno poznaliśmy miasto gospodarz decydujących starć. Panie natomiast rywalizować będą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Jak się okazuję, wspomniany turniej nie będzie jednak nosić nazwy... mistrzostw świata. W czwartek Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej ogłosiła wielką zmianę. Od przyszłorocznej edycji tych zmagań będzie to... Puchar Świata.

- FIVB podjęła kolejne działania mające na celu dotrzymanie kroku ciągłej ekspansji siatkówki na świecie. W tym celu ogłosiła, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej FIVB, najważniejsze międzynarodowe zawody w tej dyscyplinie sportu, będą odtąd nosić nazwę Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB - czytamy w komunikacie.

FIVB przekazuje, to już oficjalne. Wszystko ogłoszono

Nazwa ta ma na celu wzmocnić pozycję siatkówki jako sportu globalnego i zwiększyć rozpoznawalność wydarzeń w tej dyscyplinie sportowej. Zdaniem federacji, taka nazwa jest zgodna z najbardziej prestiżowymi wydarzeniami w innych sportach.

- Użycie oznaczenia Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB wzmacnia pozycję siatkówki jako sportu globalnego, gdyż jest ono zgodne z nazwami używanymi w przypadku najbardziej prestiżowych wydarzeń w wielu innych dyscyplinach, co przekłada się na natychmiastowe rozpoznanie i zrozumienie siatkówki zarówno wśród sportowców, jak i kibiców - uzupełniano.

Takie wieści oznaczają, że w Polsce kibice będą mogli oficjalnie śledzić Puchar Świata w piłce siatkowej. Początek turnieju ma mieć miejsce 10 września, natomiast decydujące mecze odbędą się 26 września. Kadra Nikoli Grbicia będzie na tej imprezie bronić brązowego medalu z Filipin.

