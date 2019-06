Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) wydała werdykt w sprawie Michała Kubiaka, który obraźliwie wypowiadał się na temat Irańczyków. FIVB uznała, że kapitan reprezentacji Polski naruszył przepisy dyscyplinarne.

W ostatni wtorek sprawą naszego siatkarza zajął się Polski Związek Piłki Siatkowej, który ukarał go naganą oraz zawiesił zawodnika na sześć spotkań reprezentacji Polski.

Dziś FIVB zaakceptowała tę karę. Światowa federacja chce jednak, by Kubiak przeprosił Irańczyków na piśmie. Przeprosiny miałyby być odczytane podczas meczu Polska - Iran w Lidze Narodów.



Oto dzisiejszy komunikat światowej federacji:



"Podkomisja Panelu Dyscyplinarnego Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) orzekła, że polski reprezentant, Michał Kubiak, dopuścił się naruszeń przepisów dyscyplinarnych FIVB na podstawie swoich publicznych oświadczeń dotyczących Iranu podczas wywiadu z 26 maja 2019.

Podkomisja Panelu Dyscyplinarnego FIVB zaakceptowała sankcję nałożoną na Pana Kubiaka przez Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Siatkowej, tj. karę nagany i karę sześciu meczów, która ma być wykonana w trzecim i czwartym tygodniu Ligi Narodów 2019 i uznała, że są zgodne z przepisami dyscyplinarnymi FIVB.

Ponadto Podkomisja Dyscyplinarna FIVB zdecydowanie zaleciła, aby Polski Związek Piłki Siatkowej zażądał od Pana Kubiaka przeprosin na piśmie, które powinny być odczytane przez spikera podczas meczu między Iranem a Polską podczas trzeciego tygodnia siatkarskiej Ligi Narodów.

Podkomisja Panelu Dyscyplinarnego FIVB zauważyła, że decyzja Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Siatkowej może być przedmiotem odwołania i zastrzegła sobie prawo do ponownego otwarcia postępowania, jeżeli Pan Kubiak złoży odwołanie od tej decyzji lub nie wykona nałożonej na niego sankcji".

Sprawa Kubiaka



Podczas wywiadu udzielonego w dniu 26 maja 2019 r. w programie "Prawda Siatki", opublikowanego w internecie, Kubiak ostro wypowiadał się na temat Irańczyków po jednym ze spotkań.

Do zdarzenia doszło tuż po Klubowych Mistrzostwach Azji, gdzie Panasonic Panthers, klub Polaka, zmierzył się z irańskim Matin Varamin. Podczas meczu wielokrotnie dochodziło do dyskusji między zawodnikami obu ekip, a po jego zakończeniu między Kubakiem a jednym z rywali doszło do ostrego spięcia. Oto, w jakich słowach kapitan Polaków wypowiedział się na temat Irańczyków:



- Oni zawsze grają takie niewiniątka, że są super i fajni, a my najgorsi. Ale moje zdanie jest takie, że to są fatalni, złośliwi i chamscy ludzie. Dla mnie ten naród jest skreślony, mimo że oni dumnie nazywają się Persami, a nie Arabami. A tak naprawdę są zwykłymi leszczami. Czasem musimy z nimi zagrać, ale oni dla mnie nie istnieją. Straciłem do ludzi z Iranu resztki szacunku. Dla mnie oni są niewidoczni. Tak, uogólniam, dla mnie to jest jeden miot - brzmiała wypowiedź polskiego siatkarza.

Kilka godzin później film, na prośbę zawodnika, zniknął z sieci.

28 maja Kubiak wydał oświadczenie w tej sprawie, które także zostało opublikowane na stronie PZPS. Siatkarz podkreślił, że jego słowa były skierowane wyłącznie pod adresem osób, które prowokowały go i obrażały jego rodzinę. Zapewnił, że daleko mu do postawy rasistowskiej. Jednocześnie przyznał, że nie zamierza cofać swoich słów.

