Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) opublikowała w piątek nowe rankingi siatkarek i siatkarzy, według których ułożone zostaną grupy pierwszej fazy kwalifikacji olimpijskich. O prawo występu w Tokio w 2020 roku nasi siatkarze zagrają w sierpniu 2019 roku z Francją, Słowenią oraz Tunezją. Polskie siatkarki w pierwszej fazie kwalifikacji nie wezmą udziału, bo w zestawieniu znalazły się dopiero na 26. pozycji.

W środę władze światowej federacji podały finalne regulacje dotyczące rankingów FIVB. Rankingi siatkarek i siatkarzy wyłonią uczestników turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. Prawo gry o awans do imprezy czterolecia otrzymają po 24 państwa, wyłączając gospodarzy turnieju olimpijskiego, czyli reprezentacje Japonii. Drużyny, które wezmą udział w pierwszej fazie kwalifikacji do Tokio do sześciu czterozespołowych grup będą przydzielone na zasadzie tzw. "serpentyny".



Awans na igrzyska uzyskają tylko zwycięzcy grup.



W przypadku panów do rankingu liczą będą się wyniki w Pucharze Świata 2015 i igrzyskach olimpijskich w Rio oraz punkty zdobyte za Ligę Światową 2017 i kwalifikacje do mistrzostw świata 2018, lub wynik osiągnięty na mundialu. Kadra Vitala Heynena wywalczyła złoto MŚ, a wcześniej pod wodzą Stephane'a Antigi brąz PŚ, więc w stawce znalazła się na miejscu czwartym. Nasi siatkarze, którzy zdobyli we wrześniu złoty medal mistrzostw świata 2018, paradoksalnie spadli w nowym rankingu o jedną lokatę, z miejsca trzeciego na czwarte. Wyprzedzili nasz zespół Włosi, których Polacy... wyrzucili za burtę MŚ jeszcze przed półfinałem. Liderem pozostała Brazylia, druga jest reprezentacja USA, a miejsce piąte zajmuje Rosja.



Jako czwarty zespół rankingu FIVB Polacy w kwalifikacjach olimpijskich trafiają do grupy D z Francją, Słowenią oraz Tunezją. Dwie pierwsze ekipy to uznane firmy i na pewno naszych siatkarzy w turnieju światowym czeka ciężka walka o Tokio. Jeśli nie awansujemy w sierpniu 2019, drugą i zarazem ostatnią szansę Biało-Czerwoni będą mieli w turnieju europejskim w styczniu 2020 roku.



Polski Związek Piłki Siatkowej zabiega o organizację turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Władze PZPS nie zawahają się zapłacić 500 tysięcy dolarów, by mistrzowie świata mogli zagrać przed własną publicznością o olimpijskie paszporty. Bardzo dobrą wiadomością jest też termin rywalizacji, czyli 9-11 sierpnia. To oznacza, że w polskiej kadrze będzie mógł zagrać Wilfredo Leon, którego karencja upływa pod koniec lipca.



Czołówka rankingu FIVB siatkarzy:







1. Brazylia 315 pkt

2. USA 300 pkt

3. Włochy 266 pkt

4. Polska 262 pkt

5. Rosja 234 pkt

6. Kanada 167 pkt

7. Argentyna 161 pkt

8. Iran 137 pkt

9. Francja 130 pkt

10. Serbia 110 pkt



Fatalnie nowy ranking FIVB wygląda dla naszych siatkarek. W ich przypadku o miejscach w rankingu zdecydują starty w Pucharze Świata 2015, igrzyskach olimpijskich w Rio, World Grand Prix 2017, kwalifikacjach do mistrzostw świata oraz tegorocznym mundialu. W IO nasz zespół nie zagrał, przegrał też kwalifikacje MŚ, co oznaczało pewny spadek w klasyfikacji. Niestety Polki spadły z 22. na 26. miejsce w zestawieniu, co oznacza, że nie otrzymają szansy gry o igrzyska w sierpniu 2019. W turniejach światowych zagrają 24 najlepsze ekipy zestawienia - nie wliczając Japonii, która jako gospodarz ma pewny awans. Azjatki plasują się w rankingu na miejscu szóstym, więc prawo walki o Tokio otrzyma 25. drużyna rankingu, reprezentacja Kuby. Pierwszą ekipą, która znalazła się poza kwalifikacjami są właśnie Biało-Czerwone.



Siatkarki o awans do Tokio zagrają w dniach 2-4 sierpnia 2019.



Jedyną szansą dla reprezentacji Polski będzie zatem styczniowy turniej kwalifikacyjny w 2020 roku. Ale by w nim zagrać trzeba będzie wypaść bardzo dobrze w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. To będzie konieczne, by zyskać wysoką lokatę wśród europejskich ekip i zakwalifikować się do turnieju europejskiego.



Czołówka rankingu FIVB siatkarek:



1. Serbia 322 pkt

2. Chiny 320 pkt

3. USA 256 pkt

4. Brazylia 200 pkt

5. Rosja 198 pkt

6. Japonia 190 pkt

7. Holandia 178 pkt

8. Włochy 165 pkt

9. Korea Południowa 138 pkt

10. Dominikana 108 pkt

...

26. Polska 29 pkt