FIVB nagle ogłasza ws. Leona. Już wszystko jasne, zapadła ważna decyzja

Wilfredo Leon w kończącym się powoli roku udowodnił, że wciąż należy do ścisłej światowej czołówki. Gwiazdor wielokrotnie imponował indywidualnymi występami, do których dorzucił mnóstwo drużynowych sukcesów. Najpierw wraz z Bogdanką LUK Lublin sięgnął między innymi po mistrzostwo Polski, a następnie w narodowych barwach wygrał Ligę Narodów i wywalczył brązowy medal na mundialu. Kto wie jednak jak zakończyłby się globalny czempionat, gdyby nie kontuzja Bartosza Kurka w najważniejszej fazie imprezy.

Dobra gra 32-latka nie uszła uwadze Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Ta od kilku dni prezentuje ranking czołowych graczy ostatnich dwunastu miesięcy. Aż do 27 grudnia nie pojawił się w nim choćby jeden Polak. Wielki moment nadszedł wreszcie w sobotnie popołudnie za sprawą Wilfredo Leona. Organizatorzy uplasowali gwiazdora Bogdanki LUK Lublin na piątym miejscu. Utytułowany sportowiec wyprzedził Patrika Indrę, Jana Kozamernika, Aleksa Grozdanowa, Fabio Balaso oraz Simeona Nikołowa.

Wilfredo Leon piątym siatkarzem świata w 2025 roku. To może nie być koniec

"Wilfredo rozświetlił międzynarodową scenę, prowadząc Polaków do zwycięstwa w Lidze Narodów, gdzie został również uhonorowany tytułem najlepszego przyjmującego turnieju. Następnie pomógł zdobyć brązowy medal na mistrzostwach świata. Na poziomie klubowym był po prostu nie do zatrzymania: z LKPS podbił PlusLigę, zdobywając nagrodę dla najlepszego zawodnika ligi" - tak profil Volleyball World argumentował wybór.

Doskonałe wieści błyskawicznie dotarły do Polski. Podał je dalej choćby Jakub Balcerzak. W komentarzach posypały się gratulacje. Kibice mają ponadto nadzieję, że to nie koniec radosnych informacji dla Polaków. Chodzi dokładnie o Jakuba Kochanowskiego. Środkowy także imponował i śmiało może zakręcić się wokół podium. Potencjalny komunikat związany z innym gwiazdorem Nikoli Grbicia powinien pojawić się niebawem. Wszystko jednak w rękach organizatorów.

