Fatum nad Grbiciem, to znowu się powtarza. Dramat polskiej kadry

Polscy siatkarze fazę zasadniczą tegorocznej Ligi Narodów zakończyli na drugim miejscu, w ćwierćfinale zmierzą się z Ukraińcami. Ten mecz zostanie rozegrany w chińskim Ningbo, gdzie już w środę 29 lipca rusza turniej finałowy. "Biało-Czerwoni" do akcji wejdą następnego dnia, a Nikola Grbić będzie musiał sobie radzić bez Jakuba Kochanowskiego.

Środkowy, który ostatnio zamienił PGE Projekt Warszawa na Aluron CMC Wartę Zawiercie, od dłuższego czasu boryka się z problemami zdrowotnymi, w trwającym sezonie nie oglądaliśmy go jeszcze w biało-czerwonych barwach. Ostatnio utytułowany zawodnik przeszedł zapowiadany zabieg kontuzjowanego kolana, teraz walczy o powrót do optymalnej dyspozycji.

Grbić wprawdzie będzie miał do dyspozycji Jakuba Nowaka, Bartłomieja Lemańskiego, Szymona Jakubiszaka i Jakuba Majchrzaka, ale utrata tak doświadczonego środkowego jak Kochanowski to duży cios. Mówimy bowiem o zawodniku, który od lat jest jednym z liderów polskiej kadry. Dla serbskiego selekcjonera nie jest to jednak pierwsza taka sytuacja, gdy z powodu problemów zdrowotnych musi sobie radzić bez jednej z wielkich gwiazd. Nad szkoleniowcem i naszą drużyną narodową ciąży pewnego rodzaju "fatum".

Nikola Grbić już wcześniej tracił siatkarzy. Leon, Śliwka i Bieniek na liście

Wszystko zaczęło się w 2022 roku, czyli w pierwszym sezonie pracy Grbicia z "Biało-Czerwonymi". Wówczas pod koniec rozgrywek klubowych kontuzji ścięgna Achillesa doznał Norbert Huber, uraz wykluczył go z gry na kilka miesięcy, musiał odpuścić występy w reprezentacji. Tuż przed mistrzostwami świata okazało się z kolei, że na turniej nie pojedzie leczący kontuzję kolana Wilfredo Leon.

Pechowy okazał się także 2023 rok. W finałowym starciu Ligi Narodów z Amerykanami urazu doznał Mateusz Bieniek. Po badaniach zdecydowano, że środkowy nie dokończy sezonu reprezentacyjnego, zabrakło go więc zarówno na mistrzostwach Europy, jak i podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich.

"Biało-Czerwoni" w turnieju kwalifikacyjnym musieli radzić sobie także bez Bartosza Kurka, ten z powodu bólu biodra musiał odpuścić półfinał i finał mistrzostw Europy, podobnie jak Bieniek przedwcześnie zakończył sezon kadrowy. I rozpoczął walkę o powrót do sprawności, miał być ważnym ogniwem kadry Grbicia podczas turnieju olimpijskiego.

Srebro wywalczone na igrzyskach w 2024 roku jednak również było okupione cierpieniem kilku zawodników. Już w pierwszym meczu drobnego urazu doznał Tomasz Fornal, później z poważnymi problemami zmagali się Marcin Janusz i Paweł Zatorski. Ci jednak byli w stanie zagrać o medale, w przeciwieństwie do wspomnianego wcześniej Bieńka, który doznał urazu w trakcie ćwierćfinałowego starcia ze Słowenią i wypadł z kadry do końca turnieju.

Bez problemów kadrowych nie obyło się także w 2025 roku, wówczas największym pechowcem okazał się Aleksander Śliwka. Przyjmujący i jeden z liderów kadry Grbicia doznał urazu przed ostatnim turniejem fazy zasadniczej Ligi Narodów, a kontuzja okazała się na tyle poważna, że wykluczyła go z gry zarówno w finałach tych rozgrywek, jak i na mistrzostwach świata. Podczas czempionatu pech dalej prześladował "Biało-Czerwonych", z problemami zdrowotnymi borykał się Bartosz Kurek. Atakujący wypadł z gry na finiszu mistrzostw, nie oglądaliśmy go w półfinale i meczu o brąz.

I chociaż Grbić może mówić o dużym pechu, bo regularnie boryka się z problemami kadrowymi i musi zmieniać plany dotyczące składu reprezentacji, to ostatnie sezony pokazują, że nawet mimo osłabień "Biało-Czerwoni" są czołową ekipą świata. Z każdego ze wspomnianych turniejów, podczas którego musieli radzić sobie bez gwiazd, wracali bowiem z medalem. Czy podobnie będzie podczas finałów Ligi Narodów, na których zabraknie Kochanowskiego? Tego dowiemy się już niebawem.





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