Sytuacja "Bienia" nie jest łatwa. Zobaczymy jak - i czy w ogóle - zdąży wyzdrowieć do mistrzostw Europy. Na pewno nie będzie gotowy na sto procent. Cały czas jest z nami, w ten sposób mamy go na oku i możemy na bieżąco monitorować jego sytuację, śledzić jego postępy. Dwa razy dziennie ma treningi i zabiegi, dodatkowo wie, nad czym pracujemy na treningach i podczas analiz wideo. Oczywiście nie będzie gotowy do gry w Memoriale Wagnera, ale po tym turnieju zobaczymy, w jakim stopniu będzie gotowy do powrotu do zajęć i do skakania

~ powiedział trener Nikola Grbić