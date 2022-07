Fatalne warunki polskich siatkarzy przed finałowym turniejem Ligi Narodów

Relację z nieprzyjemnych warunków treningowych i kwaterunkowych reprezentacji Polski zdał Andrzej Wołkowycki, który dla "Onetu" opowiedział o kuriozalnych sytuacjach, z jakimi spotkała się kadra we Włoszech.

Czytaj także: Polki bez medalu ME U-21. Porażka w kluczowym meczu

- Dotarliśmy do hotelu przed 15 (...). We Włoszech o tej porze restauracje są zamknięte, ale organizatorzy powinni zapewnić nam posiłek (...). Dostaliśmy jakieś tosty i to był cały nasz obiad - powiedział Wołkowycki, a to był tylko początek "kłopotów" siatkarzy.

Reklama

Liga Narodów. Złe warunki treningowe uczestników turnieju finałowego

Kierownik drużyny narzekał także na salę treningową, która w opinii jego i reprezentantów nie spełnia standardów - Szatnia to masakra, brudno i nieprzyjemnie, jak w publicznych szaletach w czasach komuny. Prysznice niby działały, ale chłopaki nie odważyli się kąpać - stwierdził.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów siatkarzy: Polska – Holandia 3:0. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

- Trzy maszyny na krzyż. Musieliśmy sobie poszukać innej siłowni i za nią zapłacić. Na następny trening organizatorzy obiecali powiesić w sali treningowej zasłony. Radzimy sobie jak możemy - mówi "Wołek" o siłowni i reakcji organizatorów na zgłaszane braki.

Złą opinię o warunkach przed główną imprezą potwierdza i dokumentuje Marcin Lepa z Polsatu. - Dobre warunki tylko na basenie, ale my tu nie przylecieliśmy się opalać - jak zeznaje zawodnik grający na co dzień w PlusLidze. Lepa poświadczył też doniesienia o braku obiadu i nieistniejącej klimatyzacji mimo 30-stopniowych upałów.