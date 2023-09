Fatalna wiadomość przed kwalifikacjami do igrzysk. Lider polskiej kadry nie pomoże drużynie Grbicia

Polscy siatkarze po zakończeniu mistrzostw Europy mieli zaledwie kilka dni na to, by nacieszyć się triumfem w turnieju i odpocząć przed przygotowaniami do kolejnej ważnej imprezy. "Biało-Czerwoni" trenują już przed kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich, w których, jak podaje portal WP SportoweFakty, nie wystąpi jeden z liderów kadry. Wiadomo już, kto go zastąpi.