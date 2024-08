Polscy siatkarze wywalczeniem srebra igrzysk olimpijskich w Paryżu zwieńczyli sezon reprezentacyjny, a po powrocie do kraju, gdzie odbyli spotkanie m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, udali się na zasłużone wakacje. Łukasz Kaczmarek i Paweł Zatorski postanowili spędzić urlop razem, czym pochwalili się w mediach społecznościowych. I podobnie jak wielu kolegów z kadry postawili na zagraniczny kierunek - poza Polską wypoczywa również m.in. Tomasz Fornal, który wybrał się na Szeszele.

Wspomniani zawodnicy oraz pozostali kadrowicze Nikoli Grbicia po wakacjach wrócą do swoich klubów, by rozpocząć przygotowania do sezonu ligowego. Te zainaugurowali już siatkarze, którzy zostali skreśleni ze składu reprezentacji na krótko przed igrzyskami olimpijskimi, czyli Bartosz Bednorz i Karol Kłos.