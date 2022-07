Fale hejtu i awantury. Gorące mecze polskich siatkarzy z Irańczykami

Mecze z żadną inną reprezentacją nie wzbudzały takich kontrowersji, jak konfrontacje z Iranem. Ich źródeł można szukać w 2014 roku. Polscy siatkarze nie najlepiej wspominają ówczesną wyprawę do Teheranu, gdzie w dwóch meczach Ligi Światowej ugrali zaledwie seta.

Później kapitan polskiej kadry w meczach z Iranem wielokrotnie znajdował się w oku cyklonu. W czasie spotkania w Lidze Światowej w 2015 r. wraz z Seyedem Mousavim na tyle głośno i ekspresyjnie krzyczeli do siebie pod siatką, że obaj zobaczyli czerwone kartki .

Kubiak kontra Iran. "Dla mnie oni nie istnieją"

Los był na tyle przewrotny, że w kolejnych latach jeszcze wiele razy kojarzył Polskę i Iran na dużych imprezach. Tak było choćby w fazie grupowej igrzysk w Rio de Janeiro. “Biało-Czerwoni" wygrali po tie-breaku, ale swoją radością najwyraźniej rozzłościli rywali, bo pod siatką znów doszło do przepychanek, w których brał udział m.in. Bartosz Kurek . Kilkadziesiąt minut później, w czasie pomeczowej konferencji, jeden z irańskich dziennikarzy zapytał: dlaczego Polacy tak mocno nienawidzą Iranu?".

- Nie czujemy wobec nich nienawiści. My ich kochamy. Podczas meczu śmiali nam się w twarz, ale nie zwracałem na to uwagi - przekonywał Kubiak. Marouf mu jednak nie dowierzał, a po meczu miał uwagi do polskich dziennikarzy.