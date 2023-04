Fabian Drzyzga komentuje brak powołania do kadry

Wiele wskazuje na to, że Nicola Grbić nie ma po drodze ze znakomicie spisującym się w barwach Asseco Resovii Rzeszów rozgrywającym. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" i tym razem postawił na Marcina Janusza, gwiazdora Grupy Azotu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Co na to Fabian Drzyzga? Dwukrotny mistrz świata w rozmowie z TVP Sport zdradził, co sądzi o decyzji serbskiego szkoleniowca.