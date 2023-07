Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w siatkówce. Fabian Drzyzga też nie śpiewał hymnu

- Miałem taki rytuał. Tak sobie wymyśliłem za pierwszych meczów i tak to sobie trzymałem do ostatnich spotkań w kadrze - wyznał.

Drzyzga zwrócił przy tym uwagę, że kwestia, czy ktoś śpiewa hymn czy nie, nie jest istotna. Tym samym nie przyznał racji Bartmanowi. - Nie przyczepiajmy się do tego, czy ktoś śpiewa hymn, czy nie. Trzeba patrzeć na to, jak on gra, co daje reprezentacji. To jest najważniejsze - zauważył.