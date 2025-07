Dzień po zwycięstwie kadry Grbicia takie wieści. Polacy już w półfinale, wielki sukces

Po trzech perfekcyjnych zwycięstwach Akademicka reprezentacja Polski wywalczyła sobie awans do fazy play-off tegorocznej uniwersjady. W ramach ćwierćfinału przyszło im zmierzyć się z zawodnikami z Tajwanu, którzy rzutem na taśmę wywalczyli awans do fazy pucharowej turnieju. Niemniej zawodnicy z Azji postawili się "Biało-czerwonym", urywając im pierwszego seta w trakcie trwania turnieju. Nie zagroziło to jednak awansowi Polaków do półfinału akademickiej imprezy.