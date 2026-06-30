Dwuipółgodzinny thriller w meczu polskich siatkarzy. Na ME decydował tie-break

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Poza seniorską reprezentacją zarówno kobiet, jak i mężczyzn do gry wkraczają powoli również kadry młodzieżowe. Jako jedna z pierwszych do walki o medal mistrzostw Europy ruszyła ekipa siatkarzy do lat 22. Zespół prowadzony przez Piotra Grabana w grupie rywalizuje z gospodarzami - Portugalczykami, Ukraińcami oraz Izraelczykami.

"Na dzień dobry" nasi zawodnicy po niemałym thrillerze ograli 3:2 właśnie Portugalię, natomiast we wtorek przystąpili do walki z Ukrainą. I rozpoczęli kapitalnie. Byli skuteczni w ataku, a także sprawiali duże kłopoty rywalom swoją zagrywką. Po asie serwisowym Błażeja Bienia było już 6:2.

Przewaga nie malała, a właściwie tylko wzrastała. "Biało-Czerwoni" zwyczajnie grali swoją siatkówkę, a Ukraina próbowała wykonywać dobrze... podstawy. To wychodziło jednak średnio. W ten sposób tablica wyników wskazywała już 10:4. Wydawało się, że nasi zawodnicy traktują to spotkanie, jak gierkę treningową i czuli się niezwykle swobodnie (18:6). Ostatecznie przewagi nie oddali i seta zwyciężyli 25:15. Na pochwałę zasługiwał Wojciech Gajek, który tej partii zdobył aż siedem "oczek".

Horror Polaków, potem ważny set. Było gorąco

Druga odsłona meczu to zupełnie inna kadra Ukrainy, a także inna kadra Polski. Spotkanie wyglądało, jakby obydwa zespoły zamieniły się rolami. Ukraińcy wyszli na boisko z nową energią, a po bloku na Jakubie Kiedosie wygrywali 6:3. Co gorsza, zmiany na horyzoncie widać nie było. Rywale zaczęli grać skutecznie w obronie, a okazję do kontrataków wykorzystywali bezlitośnie (13:6).

Graban musiał reagować i poprosił o czas. Efekt? Obraz gry nieznacznie uległ zmianie, gdyż przewaga przeciwników zmalała do... jedynie pięciu punktów (15:10). Po chwili było już 19:12, a kapitalnie grał Maksym Tonkonoh. Mimo starań i prób powrotu seta wygrali podopieczni 25:20 Serhija Kapelusa.

Trzeci set rozpoczął się od walki cios za cios. Po kilku akcjach tablica wyników wskazywała 5:5. Z każdą chwilą mecz rozkręcał się coraz bardziej. Atak z prawego skrzydła Gajka dał Polakom dwupunktowe prowadzenie (10:8). Do tego wspomniany Tonkonoh zaczął w końcu popełniać błędy.

"Biało-Czerwoni" wykorzystali lepszy moment i powiększyli prowadzenie (14:9). Przed kluczowym fragmentem partii Polacy byli w dość dogodnej sytuacji, bowiem było 18:15. W naszej kadrze zachowana była jednak koncentracja, a atakiem z drugiej linii popisał się Michał Grabek (22:18). Finalnie "Biało-Czerwoni" zapisali tę partię na swoim koncie po triumfie 25:21.

Znów to samo, Polacy na deskach. Decydował tie-break

Czwarty set to ponownie walka punkt za punkt. Po kilku punktach było po 6. Niestety potem nadszedł gorszy czas. Ukraińcy wypracowali sobie mały bufor punktowy (9:6) i utrzymywali go przez długi czas, a nawet udało im się go powiększyć, aż do stanu 15:10. "Biało-Czerwoni" niestety popełniali coraz więcej błędów.

Brakowało skuteczności i dokładnego przyjęcia, a Ukraińcy grali prostą, lecz skuteczną siatkówkę (20:13). Wówczas należało myślami przygotowywać się już do tie-braka. Nasi wschodni sąsiedzi nie dali za wygraną i po zwycięstwie 25:14 doprowadzili właśnie do piątego seta.

W nim zaczęli lepiej Polacy. Kadra Grabana po fenomenalnej obronie Durskiego i ataku Gajka prowadziła 3:2. Do tego z lewej strony aktywny był Grabek - dobry atak dał nam drugi punkt przewagi (4:2). Niestety dwie akcje później było już po 4, a następnie po 6. Zmiana stron nastąpiła przy naszym prowadzeniu (8:7).

W niezwykle ważnym momencie asa serwisowego posłał Gajek (10:8). Do tego dołożył świetne uderzenie po bloku rywali. Było 12:9. Niestety rywale wrócili i doprowadzili do remisu (12:12), a następnie do piłki meczowej (14:13).

I niestety prowadzenia nie oddali. Tie-breaka wygrali 15:13, a zarazem cały mecz 3:2.

Ukraina - Polska 3:2 (15:25, 25:20, 21:25, 25:14, 15:13)

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 22 Diogo Oliveira materiały prasowe

Piotr Graban od 2025 roku prowadzi reprezentację Polski do lat 22 volleyballworld.com materiały prasowe





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