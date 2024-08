To nie była egzekucja, choć jednostronny wynik spotkania wskazuje, że na parkiecie mieliśmy do czynienia z teatrem jednych aktorów .

Kamil Semeniuk: Ja bym się skupił na tym, co mamy na szyjach

- Jeżeli ktoś w czołowej czwórce nie przegrywa seta, to zdecydowanie zasłużył na złoty medal. Staraliśmy się coś zrobić, zmienić, agresywnie zagrywać, ale nic do końca nam nie wychodziło. Francuzi zagrali fenomenalnie i zasłużenie wygrali - ocenił w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej Tomasz Fornal , przyjmujący naszej kadry, który spisał się przeciętnie w finale.

Smutek w polskim zespole był spory, niektórzy potrzebują jeszcze wiele czasu, by w srebrnym medalu zobaczyć wartość dużego sukcesu , ale z powiewem pozytywnego myślenia do dziennikarzy przybył inny z naszych przyjmujących, Kamil Semeniuk .

- Nie chcę w sumie analizować tego spotkania, bo mimo wszystko mamy srebro. Cieszmy się, 48 lat nie mieliśmy medalu na igrzyskach olimpijskich. Oczywiście można analizować to spotkanie, że nie zagraliśmy jakoś fantastycznie, Francja też nie zagrała rewelacji. Zagrała solidnie, ja bym się skupił na tym, co mamy na szyjach, a jest to srebro igrzysk, więc bądźmy dumni, bo to coś wielkiego - podkreślił "Semen".

Po tych słowach rezerwowego na igrzyskach od razu dopytałem, jak w takim razie ma się jego ocena gry Francuzów do tego, co o "fenomenalnej grze" powiedział Fornal.

"Mieliśmy czas, żeby wziąć prysznic i przygotować włosy"

Pytany bardziej szczegółowo o elementy, które najbardziej szwankowały, a gospodarzom dawały przewagę, Semeniuk wypalił: - Nie wiem, co działo się w tym finale. Teraz celebruję to, co mamy na szyi, bo ciężko na to pracowaliśmy i ciężką drogę przebyliśmy, aby się tutaj znaleźć. Aby zdobyć upragniony medal po takim czasie. Pytania o analizę proszę kierować do siatkarskich ekspertów. Ja przed turniejem oczywiście wziąłbym srebro w ciemno - zapewnił.