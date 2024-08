Dwa dni na odmianę polskiej drużyny. A Grbiciowi problemów nie brakuje

Włosi rozegrali w sobotę świetne spotkanie i są aktualnie faworytem numer jeden do olimpijskiego złota. To po meczu z Polską nie ulega wątpliwości. Ale dlaczego polscy siatkarze tylko momentami byli im się w stanie skutecznie przeciwstawić? Na dwa dni przed ćwierćfinałem igrzysk olimpijskich w Paryżu trener Nikola Grbić ma kilka rzeczy do przemyślenia. Co wiemy po meczu Polska - Włochy?