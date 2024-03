Duże problemy reprezentacji Polski. Grbić bezradny. "Musimy czekać"

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn jest jednym z faworytów do wywalczenia złota olimpijskiego w Paryżu, a każdy inny wynik, niż zakończenie turnieju na podium, zostanie uznany za dużą niespodziankę. Kibice kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia mają jednak powody do zmartwień, ponieważ część reprezentantów boryka lub borykała się z problemami zdrowotnymi.

Niepokój o zdrowie kadrowiczów. Grbić bezradny

Co więcej, do trudnej sytuacji zdrowotnej zawodników doszły też problemy Łukasza Kaczmarka, który przyznał, że zmaga się z kłopotami mentalnymi, przez co dwa tygodnie nie trenował i dopiero powoli wraca do gry. Nasz atakujący, najlepszy siatkarz świata poprzedniego roku, to pewniak w zespole Grbicia, ale nie wiadomo, w jakiej dyspozycji będzie podczas igrzysk w Paryżu.