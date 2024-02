Drużyna Nikoli Grbicia ma problem. Nie wszyscy zmieszczą się w wiosce olimpijskiej

Polska siatkówka czeka na medal igrzysk olimpijskich już 48 lat. Wszystkie olimpijskie turnieje w XXI wieku polscy siatkarze kończyli na ćwierćfinale, choć zwykle jechali na nie jako jeden z poważnych kandydatów do podium. Po fantastycznym ubiegłym sezonie, naznaczonym wygraną w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy , nadzieje znów są ogromne.

"To przede wszystkim bardzo silna drużyna - nie tylko dwunastka, ale myślę, że dwudziestka. Jest z czego wybierać, to jest również ból głowy, żeby wybrać optymalnie" - przekonuje w rozmowie z Interią Grzegorz Wagner , były rozgrywający reprezentacji Polski.

Gdzie będą mieszkać członkowie sztabu Grbicia? "Mamy problem"

"Mamy problem taki, że MKOl do wioski olimpijskiej wpuszcza ze sztabu tylko sześć osób. A zawodników wpuszcza tylko 12. Czyli daje nam tak naprawdę 18 osób. A my razem mamy 12 plus 13, czyli 25 osób. Dla reszty musimy załatwiać noclegi, całą logistykę" - opisuje Lemek.