Drugi sparing z Japonią przed Ligą Narodów. Zobacz, jak radzą sobie Polacy!

W ramach przygotowań do pierwszego turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów zawodnicy Nikoli Grbicia mieli zaplanowane dwa mecze sparingowe z gospodarzami, Japończykami. W czwartek zagrali pierwsze, a po bardzo zaciętym spotkaniu lepsi okazali się ostatecznie rywale, wygrywając 3:2 . Piątkowy mecz był ostatnim testem przed środową inauguracją rywalizacji o punkty, gdzie Polskę czeka mecz z Francją.

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli piątkowy mecz z czterema zmianami wzglęem pierwszego meczu. Jan Firlej zajął miejsce Grzegorza Łomacza, Dawid Dulski wskoczył do ataku za Karola Butryna, a Mateusz Bieniek i Karol Urbanowicz pojawili się w wyjściowym składzie kosztem Karola Kłosa i Mateusza Poręby. Nie zmieniło się jednak nastawienie Japończyków, którzy w pierwszej partii znów pokazali, że stać ich na skuteczną walkę z Polakami. W pewnym momencie gospodarze wyszli nawet na czteropunktowe prowadzenie, zmuszając Nikolę Grbicia do wzięcia czasu. Nasi siatkarze zaczęli odrabianie strat, ale zostało to ukrócone przez skutecznie pracujący blok rywali i w końcówkę wchodziliśmy przy stanie 21:17. Japończycy już tego prowadzenia nie wypuścili i ostatecznie wygrali pierwszego seta 25:22.