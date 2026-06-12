Nikola Grbić po długim sezonie klubowym dał wielu swoim siatkarzom sporo wolnego, aby Ci mogli odpocząć i przygotować się spokojnie do najważniejszych momentów sezonu reprezentacyjnego. W związku z tym Polacy do pierwszego turnieju fazy grupowej Ligi Narodów podeszli w mocno eksperymentalnym zestawieniu.

W kadrze powołanej przez Grbicia znalazło się miejsce dla wielu nowych twarzy. Najbardziej doświadczonym siatkarzem, który poleciał do Chin jest Aleksander Śliwka, który w tym sezonie pod nieobecność Bartosza Kurka pełni także rolę kapitana drużyny narodowej.

Włosi liderami rankingu FIVB. To skutek porażki Polaków

Chiński turniej Polacy rozpoczynali jako liderzy rankingu FIVB. Wygrana z Kubą w pierwszym meczu nie dała zbyt wiele w tym kontekście. Porażka ze Słowenią w drugim meczu sprawiła jednak, że Biało-Czerwoni musieli zacząć oglądać się za siebie, bo tam z niewielką stratą czekali za plecami Włosi.

Zmiana mogła dokonać się już po piątkowym meczu Polaków z Japonią. Ten zapowiadał się naprawdę ekscytująco. Faworyta właściwie trudno było wskazać. Ci, którzy spodziewali się wyrównanego meczu faktycznie go dostali. Ostatecznie spotkanie zakończyło się niestety porażką Polaków 2:3.

Taki rezultat oznacza, że Biało-Czerwoni stracą naprawdę dużo punktów w rankingu FIVB. Za porażkę w tym rozmiarze federacja przewidziała odjęcie Polakom aż 9.44 punktów, a to sprawia, że Biało-Czerwoni w tym momencie mają dokładnie 374.82 punktów. W związku z tym faktem Włosi wychodzą na prowadzenie z dorobkiem 378.30 punktów. Mistrzowie świata w nocy 14 czerwca zagrają z Turkami.

Siatkarze reprezentacji Polski mieli problemy z Japonią w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe





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