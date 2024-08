Paweł Zatorski wygrał z bólem. Heroiczna postawa libero na igrzyskach w Paryżu

W trzecim secie doszło do pechowego zderzenia Pawła Zatorskiego z Marcinem Januszem. Ucierpieli obaj siatkarze, a na sztab szkoleniowy padł blady strach - w odwodzie nie było innego libero. Rozgrywający Biało-Czerwonych niedługo później zmuszony był opuścić boisko. Lekarze długo zajmowali się za to Zatorskim, który zmagał się z potężnym bólem. Jak opisał w rozmowie z redakcją "TVP Sport", nic nigdy nie bolało go tak mocno, jak bark w tamtym momencie.