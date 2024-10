Dramat gwiazdy Grbicia, oto kulisy olimpijskiego finału. "Niewiele pamiętam"

Wówczas wydawało się, że rywale zamkną nam drogę do finału. "Biało-Czerwoni" pokazali jednak ogromny hart ducha. Podopieczni Nikoli Grbicia wyrównali wynik w setach na 2:2, a następnie doprowadzili do łez szczęścia miliony fanów przed telewizorami. Uśmiech na ustach "Orłów" nie zagościł na długo. Zwłaszcza kontuzjowani gracze rozpoczęli walkę z czasem po to, by wystąpić w starciu o złoto. Udało się, choć i tak Francuzi byli tego dnia nie do zatrzymania. Gospodarze triumfowali 3:0 i brutalnie pozbawili Polaków marzeń.