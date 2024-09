Dostał powołanie od Nikoli Grbicia, teraz ujawnia. "Kosmos"

Ostatecznie rola Gomułki w kadrze ograniczyła się wyłącznie do pomocy podczas treningów - 22-latek nie znalazł się bowiem w składzie na kolejne turnieje Ligi Narodów. Mimo to nie ukrywa, że sama obecność na zgrupowaniu była dla niego dużym przeżyciem. Otwarcie przyznał to w wywiadzie dla Strefy Siatkówki udzielonym po ostatnim meczu ligowym GKS-u Katowice, do którego dołączył przed sezonem.

Reklama