Demolka w drugim secie i kolejny triumf polskich siatkarzy. Rywale na kolanach

Polscy siatkarze trafili do grupy C, a w pierwszym meczu mistrzostw świata do lat 19 rozgrywanych w Uzbekistanie, pokonali po tie-breaku Włochów. Później drużyna prowadzona przez Jacka Nawrockiego musiała uznać wyższość Iranu (2:3) i Hiszpanii (1:3), przez co skomplikowała sobie walkę o awans do fazy pucharowej, który uzyskują cztery najlepsze ekipy z sześciozespołowej grupy.