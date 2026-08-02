Decyzja FIVB jest ostateczna. Złe wieści dla Polaków jeszcze przed finałem. To pewne

Reprezentacja Polski siatkarzy do finałów Ligi Narodów 2026 przystępowała w roli dość wyraźnego faworyta do końcowego triumfu. Ostateczna wygrana oznaczałaby historyczne osiągnięcie z polskiej perspektywy. Nigdy bowiem Biało-Czerwoni nie zdołali bowiem rok po roku wygrać tych rozgrywek.

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W tym sezonie są już o ostatni krok od tego niewiarygodnego sukcesu. Został im jedynie finał. W tym siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W miniony weekend takie samo spotkanie zakończyło się pewną wygraną 3:0 dla Biało-Czerwonych.

FIVB zrywa z tradycją. Nie będzie drużyny marzeń

Teraz trudno liczyć na tak samo przekonujące zwycięstwo, wydaje się, że Amerykanie podnieśli swój poziom po przyjeździe do Chin. To wszystko rozstrzygnie się w godzinach popołudniowych czasu polskiego w niedzielę 2 sierpnia. Wiemy jednak, że FIVB zdecydowało się zerwać ze swoją tradycją.

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Po zakończeniu tegorocznego finału nie zobaczymy bowiem tradycyjnego przedstawiania drużyny marzeń Ligi Narodów. Przyczyna tej sytuacji jest dość prozaiczna. FIVB zwyczajnie zrezygnowało z tworzenia takiej szóstki. Federacja zdecydowała, że zostanie wybrany jedynie MVP.

Trudno powiedzieć, co jest tego przyczyną. Pewne jest jednak to, że tracą na tym najbardziej siatkarze. Wybór do drużyny marzeń zawsze wiązał się oczywiście z prestiżem, ale także odpowiednimi gratyfikacjami finansowymi. W poprzednim sezonie mieliśmy w niej trzech Polaków: Jakuba Kochanowskiego, Kewina Sasaka i Wilfredo Leona.

Tomasz Fornal w turnieju finałowym Ligi Narodów był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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