Debiutant skradł show, ale będzie konkurencja. Gwiazda kadry siatkarzy już w gotowości

O ile przerwa Bieńka była planowana i dostał od trenera Nikoli Grbicia czas na to, by zadbać o zdrowie, o tyle Huber miał dołączyć do kadry pod koniec fazy wstępnej. I to mimo planowanego zabiegu przegrody nosowej. Tyle że sprawy skomplikowały się już na starcie, bo zabieg trzeba było opuścić przez uraz oka z końcówki sezonu klubowego w JSW Jastrzębskim Węglu.