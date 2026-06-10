Debiutant oczarował już w pierwszym meczu. Grbić już wie, że miał rację

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To był debiut-marzenie. Na inaugurację Ligi Narodów Polska pokonała w Chinach 3:0 Kubę, a jednym z bohaterów został środkowy Jakub Majchrzak. 22-letni zawodnik zrobił wrażenie na trenerze Nikoli Grbiciu już w przedsezonowych sparingach, a teraz błysnął w debiucie w Lidze Narodów. Już w pierwszym secie zanotował cztery punktowe bloki, a na tym się nie skończyło. Majchrzak rozpoczyna walkę o wyjazd na mistrzostwa Europy od mocnego sygnału dla trenera i kolegów.

Nikola Grbić i Jakub Majchrzak podczas meczu; Grbić w koszulce z logotypami, Majchrzak w barwach Polski z nr 17.
Nikola Grbić chwalił Jakuba Majchrzaka już po debiucie w kadrzeMarcin Golba/AFP / VolleyballWorldAFP

Takiego wejścia do kadry mógłby mu pozazdrościć niejeden z gwiazdorów reprezentacji Polski. Jakub Majchrzak został jednym z bohaterów spotkania Polska - Kuba, choć w trakcie sezonu ligowego nie zawsze był podstawowym środkowym Indykpolu AZS Olsztyn.

22-letni siatkarz zrobił wrażenie na Nikoli Grbiciu już w sparingach rozegranych w maju w Sosnowcu i Katowicach. To właśnie jego w pierwszej kolejności wyróżnił wówczas selekcjoner.

- Najbardziej jestem zaskoczony Jakubem Majchrzakiem. Nie miałem dużych oczekiwań, chciałem go tylko obejrzeć. Ale naprawdę mi się podobał - przyznał Serb.

Efektowny debiut Jakuba Majchrzaka. Nikola Grbić się nie zawiódł

Majchrzak zasłużył sobie więc na szansę w Lidze Narodów. W środę w Linyi, gdzie Polska zainaugurowała tegoroczne rozgrywki, środkowy był jednym debiutantem w podstawowym składzie "Biało-Czerwonych". I pokazał, że Grbić przy jego ocenie się nie pomylił - siatkarz błysnął już w pierwszym secie, notując aż cztery punktowe bloki.

To nie był jednak koniec. Łącznie tym elementem Majchrzak zdobył aż sześć punktów -przynajmniej według oficjalnych statystyk Ligi Narodów, bo statystycy polskiej kadry przypisali mu o jeden blok mniej. A do tego dodał sześć udanych ataków, kończąc 67 procent piłek. Zagrał z efektywnością +9, to był drugi wynik w drużynie po Bartoszu Gomułce.

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Grbić miał go odesłać, ale zmienił zdanie. Wielka szansa dla nastolatka

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Nic dziwnego, że eksperci są nim oczarowani. Laurkę debiutantowi w pomeczowym studiu Polsatu Sport wystawił Damian Dacewicz, były znakomity środkowy reprezentacji Polski.

- Na tę chwilę lepiej być nie może. Cały czas zwracamy uwagę, jaka Kuba była po drugiej stronie. Trzeba poważnie do tego podejść, cieszę się, że to poważne granie z naszej strony było. Środek od razu się jednak zaznaczył. Piękne wejście. Majchrzak wiedział, że ma pilnować skrzydeł, na tym był skupiony i od razu na tych skrzydłach blokował. Fajnie sobie ten mecz ustawił i grało mu się dużo swobdoniej. Dobrze wykonał swoją pracę - nie ma wątpliwości ekspert Polsatu Sport.

Nowe otwarcie na środku reprezentacji Polski. Debiutant walczy o miejsce po Huberze i Bieńku

Majchrzak, który z reprezentacją do lat 19 zdobył w 2021 roku mistrzostwo świata, pozostał na boisku do końca spotkania z Kubą. Łącznie w trakcie tego meczu Grbić dał zadebiutować w Lidze Narodów sześciu zawodnikom.

Młody siatkarz ma na środku sporą konkurencję, bo w Linyi są także bardziej doświadczeni Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, a także debiutant Adrian Markiewicz. Z drugiej strony w tym sezonie w kadrze nie ma Norberta Hubera, niedawno z powodów zdrowotnych wycofać musiał się Mateusz Bieniek. To na nowo otwiera szansę na walkę o miejsce na środku - nawet w składzie na mistrzostwa Europy.

Być może kolejną okazję do występu w Lidze Narodów Majchrzak dostanie w czwartek. Polska zagra ze Słowenią, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

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