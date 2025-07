Debiutant musi zastąpić Bartosza Kurka. Grbić zdecydował, jest reakcja

Mecz Polska - Francja miał być wielkim testem dla "Biało-Czerwonych". Nikola Grbić zapowiadał, że pośle do boju najmocniejszy skład. W szóstce znalazł się debiutant Kewin Sasak. Pod nieobecność Bartosza Kurka to on został podstawowym atakującym kadry. Sasak zdobył 14 punktów i test z mistrzami olimpijskimi zdał, choć w trakcie meczu znalazł się wyraźnie w cieniu Wilfredo Leona.