Debiutant miał zmienić kadrę, Grbić podjął decyzję. Teraz zdradza. "Walczyliśmy, żeby zostać"
- Ja też leciałem na ten turniej z myślą, aby zdobyć złoty medal - mówił w rozmowie z Interią Sport Maksymilian Granieczny. Libero miał opuścić kadrę na korzyść młodzieżowej reprezentacji, a okazał się jednym z największych objawień zakończonego sezonu. Zanotował świetną kampanię i przypieczętował ją dwoma medalami, złotym za Ligę Narodów i brązowym z mistrzostw świata. Zdradził, jak podchodzi do 3. miejsca na MŚ oraz podsumowuje sezon.
Zakończył się siatkarski sezon reprezentacyjny 2025. Podczas niego świetnie spisała się kadra Polski, która potwierdziła przynależność do ścisłej światowej czołówki. Mimo wielu zmian i małej rewolucji kadrowej względem poprzedniego roku podopieczni Nikoli Grbicia mogli świętować drugie w historii złoto Ligi Narodów oraz brąz mistrzostw świata. Wśród kadrowiczów nie zabrakło debiutantów, a jednym z nich był młody libero, Maksymilian Granieczny.
Paweł Nowak, Interia: Pamiętam, jak dowiedziałem się, że po pierwszym turnieju Ligi Narodów, zamiast udać się do młodzieżowej reprezentacji Polski Piotra Grabana, zostajecie z Jakubem Nowakiem na dłużej z seniorami. Byłem wtedy w dużym szoku, a ty jak wspominasz tamtą decyzję?
Maksymilian Granieczny, libero reprezentacji Polski i zawodnik JSW Jastrzębskiego Węgla: Byliśmy przygotowani, że jedziemy na jeden turniej Ligi Narodów, a potem wracamy do młodzieżowej kadry. Walczyliśmy, aby zostać z pierwszą reprezentacją jak najdłużej, bo wiadomo będąc debiutantem w tak młodym wieku, to przeważnie bierze się udział w jednym, góra dwóch turniejach. To było wielkie zaskoczenie, że jedziemy dalej i zostajemy z trenerem Grbiciem.
Stres to jest coś, co towarzyszy każdemu, jednym bardziej drugim mniej, ale to jest potrzebna emocja, żeby pobudzać siebie i organizm do działania
Wracając do tamtych wydarzeń, uważałeś wówczas, że realne jest pojechanie na turniej finałowy Ligi Narodów i znalezienie się w wąskiej kadrze na mistrzostwa świata?
- Z jednej strony nie spodziewałem się, ale z drugiej po dostaniu powołania pomyślałem sobie, że skoro są takie zmiany, to czemu mam sobie nie postawić tego za cel, żeby pozostać w kadrze do końca? Jak się nie uda, to trudno, ale warto ten cel mieć i bardzo cieszę się, że go spełniłem.
Granieczny podsumował sezon w kadrze. Takie słowa o Grbiciu
W kadrze, mediach i środowisku panuje delikatny podział odnośnie tego brązowego medalu. Ile dla ciebie znaczy ten krążek i jak ty do niego podchodzisz?
- Dla mnie to jest coś niesamowitego. Chłopaki mają wiele medali z wielkich imprez, pewnie apetyty mieli większe. Ja też leciałem na ten turniej z myślą, aby zdobyć złoty medal, ale to jest mój pierwszy krążek MŚ z reprezentacją seniorów, także on jest dla mnie 10 na 10.
Podczas turnieju na Filipinach zdarzało ci się wchodzić na boisko w celu wzmocnienia przyjęcia i obrony. Gdy trener Grbić wywoływał twoje nazwisko czułeś stres, czy podchodziłeś do tego w formie "robimy swoje"?
- I był stres i robimy swoje. Stres to jest coś, co towarzyszy każdemu, jednym bardziej drugim mniej, ale to jest potrzebna emocja, żeby pobudzać siebie i organizm do działania, więc on był. Była też myśl, że wchodzę i gram w siatkówkę. Nie zawsze to działa, ale trzeba na każde wejście na boisko tak samo reagować i starać się robić swoją robotę jak najlepiej. Czy miałem koszulkę libero, czy przyjmującego, to trzeba wyjść przyjąć zagrywkę, obronić atak, a to nie jest nic nowego.
Jak podsumujesz ten sezon reprezentacyjny?
- Spełnienie marzeń i przeogromna radość, że mogłem pięć miesięcy spędzić wśród najlepszych zawodników w Polsce i obok jednego z najlepszych trenerów na świecie, jak nie najlepszego. Doceniam to, zebrałem wiele doświadczenia i jestem bardzo zadowolony.
Cieszysz się, że to już koniec?
- Cieszę się, że będę mógł spędzić czas z rodziną, ale jakby się dało, to bym tę przygodę kadrową kontynuował cały rok.
Rozmawiał Paweł Nowak