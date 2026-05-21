Debiutant Grbicia ominął mecz Polaków, powód znany. Ogłoszono werdykt

Nikola Grbić powołał do szerokiej kadry reprezentacji Polski aż 12 debiutantów, ośmiu z nich zaprezentowało się w środę w Sosnowcu, gdzie "Biało-Czerwoni" zainaugurowali sezon meczem towarzyskim z Serbią. Nasza drużyna przegrała 2:3, a serbski selekcjoner już wyciągnął pierwsze wnioski. Po meczu zwrócił uwagę na mankamenty w grze Polaków.

"Są rzeczy, które mi się podobają, są i takie, które mi się nie podobają. Jedną z nich jest obrona. Szczególnie przy kiwkach rywali, kiedy nie ma mocnego ataku - jest trzech zawodników, którzy przyglądają się piłce, a nikt nie reaguje. Nie było tego dużo, może dwie piłki, ale kiedy przegrywasz seta 26:28, ta jedna piłka może zrobić przewagę" - punktował.

Najlepiej punktującym Polakiem w meczu z Serbią był Jakub Majchrzak, środkowy zakończył spotkanie z 14 punktami na koncie. Innym debiutantem, który pokazał się z dobrej strony, był rozgrywający Marcel Bakaj, poza nimi na parkiecie znaleźli się też Jakub Kiedos, Bartosz Fijałek, Jakub Przybyłkowicz, Michał Grabek, Bartosz Zych i Mateusz Nowak, czyli kolejni siatkarze, którzy po raz pierwszy w karierze zagrali w seniorskiej reprezentacji.

PlusLiga. Jakub Ciunajtis z prestiżową nagrodą

W meczu z Serbią nie wystąpił za to Jakub Ciunajtis, który jest jednym z debiutantów powołanych przez Grbicia, od początku maja razem z innymi kadrowiczami trenował zresztą w Spale. Libero Indykpolu AZS-u Olsztyn został już nawet zgłoszony do tegorocznej Ligi Narodów, ale w sparingu Grbić nie miał go do dyspozycji. Powód poznaliśmy jeszcze w środowy wieczór.

Ciunajtis w środę pojawił się bowiem na uroczystej Gali Polskiej Ligi Siatkówki w Warszawie. Był jednym z trzech nominowanych do nagrody dla "Odkrycia sezonu 2025/2026 PlusLigi", obok Jakuba Kiedosa i Bartosza Fijałka, czyli dwóch innych debiutantów w kadrze Grbicia. Prestiżowa statuetka powędrowała jednak właśnie do Ciunajtisa, o czym zapewne zawodnik wiedział już wcześniej, stąd absencja na meczu.

27-letni libero osobiście odebrał nagrodę - podczas wywoływania jego nazwiska przypomniano, że zaliczył aż 278 obron w sezonie i był najlepiej broniącym siatkarzem PlusLigi w przeliczeniu liczby obron na seta.

Na wstępie chciałbym powiedzieć że jest mi bardzo miło, że stoję tutaj przed wami, że zostałem doceniony przez tak szerokie grono ekspertów. Jestem niezmiernie wdzięczny, bo dużo na to pracowałem

Niewykluczone, że libero Indykpolu wkrótce i tak doczeka się debiutu w kadrze - już w piątek polscy siatkarze rozegrają towarzyski mecz w Katowicach z Ukrainą, następnego dnia zmierzą się z Bułgarami.

Paweł Halaba (z lewej) i Jakub Ciunajtis, zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn fot. Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

Mecz Polska - Serbia w Sosnowcu Art Service PAP

Kadr z meczu Polski z Serbią Art Service PAP





Michał Grabek: Fajnie jest czegoś takiego doświadczyć. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport