Nikola Grbić objął stery reprezentacji Polski na początku stycznia 2022 roku, kilka miesięcy po tym, jak z funkcji selekcjonera zrezygnował Vital Heynen. Serb już w debiutanckim sezonie poprowadził swoich podopiecznych do wicemistrzostwa świata oraz drugiego miejsca w Lidze Narodów. Rok później "Biało-Czerwoni" byli już nie do zatrzymania - wygrali Ligę Narodów, mistrzostwa Europy oraz turniej kwalifikacyjny do igrzysk.

Grbić uznawany jest nie tylko za skutecznego, ale też wymagającego trenera. Jeszcze przed startem turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk mówił o tym Tomasz Fornal.

Jest cichy, surowy, wymagający i zawsze wskazuje coś do poprawy. To uważam akurat za dobre podejście, bo kiedy zdobywa się dwa złote medale z rzędu w jednym roku, to można sobie pomyśleć nie wiadomo co. Na przykład, że pojedziemy na kwalifikacje olimpijskie i ogramy wszystkich lewą ręką ~ przekonywał w rozmowie z "Super Expressem".

Po zakończeniu sezonu kadrowego na podobne wyznanie zdobył się Marcin Janusz . Rozgrywający kadry w wywiadzie dla radia RDN przypomniał, że Grbić był jednym z najlepszych rozgrywających na świecie, co widać po jego podejściu do siatkówki.

"Bardzo ciężko go zadowolić, cały czas chce być lepszy. Mimo wygranych nadal wymaga od nas stawiania się lepszymi" - dodawał.

Nikola Grbić: Trudno wskazać, w którym momencie staliśmy się zespołem / Polsat Sport / Polsat Sport

Jakub Kochanowski otwarcie o Nikoli Grbiciu. Taki jest trener Polaków

Słowa kolegów potwierdza Jakub Kochanowski, który w wywiadzie dla Stefy Siatkówki zaznaczył, że w środowisku siatkarskim Grbić jest uznawany za bardzo dobrego trenera. A on sam miał okazję pracować z Serbem przez jeden sezon klubowy w ZAKSIE, dzięki czemu po objęciu przez Grbicia sterów kadry nie był zaskoczony jego metodami.

"Myślę, że część z chłopaków, która nie miała wcześniej okazji z nim popracować, musiała się po prostu przyzwyczaić do jego warsztatu, do poszczególnych ćwiczeń, jakie robiliśmy na treningach czy do tych kilku elementarnych rzeczy, których on zawsze wymagał. Niezależnie od tego czy był to pierwszy dzień przygotowań, czy ostatni dzień docelowego turnieju. Było kilka takich elementów, które zawsze musiały być zrobione perfekcyjnie" - wyznał.

Jak dodał środkowy Asseco Resovii Rzeszów, który obecnie pauzuje po złamaniu palca , część siatkarzy musiała spędzić kilka turniejów w Lidze Narodów czy dni w trakcie okresu przygotowawczego, by zrozumieć, w których aspektach Grbić wymaga perfekcji, a "które elementy treningu mogą uciec przez zmęczenie".

Przed Polakami najważniejsza impreza czterolecia, czyli igrzyska olimpijskie. Na kilka miesięcy przed turniejem w Paryżu Kochanowski nie ma złudzeń - nawet po zmianie formuły , dzięki której teoretycznie "Biało-Czerwoni" w ćwierćfinale mogą trafić na słabszego rywala, czeka ich trudne zadanie.

"Myśląc o tym, żeby wygrać igrzyska olimpijskie, trzeba się przygotować na to, że już od ćwierćfinału to będzie bardzo ciężkie zadanie do wykonania. Każdy mecz będzie stał na bardzo wysokim poziomie. Będzie się trzeba wznieść na swój najwyższy poziom, żeby te spotkania wygrywać" - zaznaczył.

Jakub Kochanowski / Przemek Świderski / East News

Nikola Grbić / SYLWIA DABROWA / POLSKA PRESS / East News