Selekcjoner Nikola Grbić zdecydował bowiem zabrać na mistrzostwa Europy trzech środkowych: Jakuba Kochanowskiego , Karola Kłosa i Norberta Hubera . Do Macedonii Północnej, a potem do Włoch udał się jednak także Poręba. 24-letni środkowy pomagał drużynie w treningach i był opcją awaryjną na wypadek kontuzji zawodnika ze ścisłej, turniejowej 14-tki.

Na start sezonu PlusLigi reprezentant Polski był już jednak gotowy do gry. To zmieniło się przed siódmym meczem jego PGE GiEK Skry Bełchatów .

Mateusz Poręba wyłączony z gry i treningów. Trener podał szczegóły

Problemy ma Nikola Grbić, ale i PGE GiEK Skra Bełchatów

- To dla nas naprawdę skomplikowana sytuacja. Musimy przetrwać ten czas. Namawiałem zawodników, by przestali myśleć o problemach, by się skupili na kilku rzeczach. Codziennie trenujemy i codziennie coś się dzieje, kontuzjowane chłopaki trafiają do lekarzy. Z mentalnego punktu widzenia nie jest łatwo przetrwać, ale cały czas walczymy. Jestem więc bardzo dumny z chłopaków - przekazał trener po wygranej z Projektem.