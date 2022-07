Co ze stanem zdrowia Wilfredo Leona? Siatkarz przekazał istotne informacje

Po operacji nogi już raczej mnie nie boli, jedynie czasami po ćwiczeniach czuć kolano bardzo lekko. To jest taki "bezpieczny ból", jest o wiele lepiej niż było. Gdy dostanę zielone światło do treningu na sto procent, porozmawiam z trenerem, czy i kiedy mógłbym dołączyć do kadry. Zapewniam, że trenują dzielnie jak chłopaki - na siłowni i w basenie - i wciąż wierzę, że uda mi się dojść do dobrej formy przed mistrzostwami świata

- przyznał.