Co za wiadomość dla kibiców siatkówki. Hitowe mecze w Polsce jeszcze przed igrzyskami

Biało-Czerwoni mają już bardzo niewiele czasu do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Liga Narodów i memoriał Wagnera mają być podstawą do wyboru zawodników oraz do ogrania z największymi drużynami przed najważniejszą imprezą czterolecia. Okazało się, że Grbić chciał jednak więcej. W Polsce przed wyjazdem do Francji ma odbyć się jeszcze jeden mały turniej, a w nim prawdziwe gwiazdy. Kibice już przebierają nogami.