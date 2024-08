Co to było?! Leon "zniszczył" rywali. Kosmiczny wyczyn Polaka na igrzyskach

Leon zpaowiadał rekord. Słowa dotrzymał, atomowe uderzenie już w kronikach

- Mogę jeszcze coś dołożyć. Ale na razie, jeśli piłka wpada w boisko, to mi wystarcza . Kiedy zaserwuję z taką szybkością kilka razy bez błędu, będę bardzo zadowolony. Bo nie chodzi mi o to, żeby coś wykonać tylko raz, ale być solidnym i na stałym poziomie - zapowiadał Leon w rozmowie z Interią już w Paryżu, jeszcze w fazie grupowej.

- Wszystko zależy od Pana Boga - odpowiadał bez wahania. - On mi daje siłę, której potrzebuję w takim momencie, i tyle. Nie ma nic do ukrycia. On wie, czego potrzebuję. Ja proszę, czasami dostaję, czasami nie. Spróbujemy robić to dalej.