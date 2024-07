Co się dzieje z Wilfredo Leonem? Nikola Grbić zaskoczył, jest odpowiedź

Wilfredo Leon przed IO: Jestem gotowy

Po meczu towarzyskim z USA, który został rozegrany w trójmiejskiej Ergo Arenie, Wilfredo Leon znalazł chwilę dla dziennikarzy. Już pierwsze pytanie dotyczyło jego stanu zdrowia. - Jestem gotowy. To możecie napisać, cały czas będę gotowy. Jest zwycięstwo, na pewno polecimy do Paryża z lepszym humorem, choć wiemy, że był to tylko mecz towarzyski. Mam nadzieję, że na igrzyskach zagramy lepiej - powiedział reprezentant Polski.



Przyjmujący przed startem turnieju nie chciał powiedzieć, w jakich elementach nasza kadra powinna być mocniejsza. - To pytanie do trenera - uciął temat, wskazując na stojącego dwa metry obok Nikolę Grbicia, który akurat rozmawiał z innymi dziennikarzami. Troszkę więcej Leon powiedział, gdy został zapytany o swoją grę. W Ergo Arenie - zarówno w sobotnim meczu z Japonią (2:3), jak i niedzielnym z USA, jego zagrywka wyglądała świetnie. Gorzej prezentował się w ataku.