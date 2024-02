Cały czas zastanawiam się, jak znaleźć odpowiedni balans, by ogłosić decyzję we właściwym momencie. Z jednej strony nie chcę tego zrobić za wcześnie, by uniknąć sytuacji, w której jeden z graczy dozna kontuzji, a jego miejsce będzie później musiał zająć ktoś, kto nie będzie na to gotowy. (...) Co więcej, im dłużej zawodnicy walczą o miejsce w składzie, tym bardziej są skłonni przesuwać swoje limity. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że stres związany z oczekiwaniem, może wpłynąć na ewentualne kontuzje

~ waży racje Grbić.