Cios polskich siatkarzy i taka odpowiedź rywali. Grbić triumfuje, znalazł lidera

Po kontuzji tego ostatniego, który wypadł z gry dzień przed turniejem , Grbić musiał wybrać nowego kapitana. Został nim Jakub Kochanowski , który błysnął już w jednej z pierwszych akcji, biorąc udział w efektownym bloku. Po chwili Irańczycy odpowiedzieli jednak w ten sam sposób, zatrzymując przy siatce Bartłomieja Bołądzia . Tyle że to polski blok był na początku meczu mocniejszy i dał "Biało-Czerwonym" - choć w środę grającym w zielonych koszulkach - trzy punkty przewagi. Irańczycy poukładali jednak grę i doprowadzili do remisu 12:12.

Irańczycy przyjechali do Polski z nadziejami na włączenie się do walki o udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Co prawda w sobotnim sparingu z Polską ugrali tylko seta, i to dopiero po wcześniejszej porażce 0:3, ale to był mecz pełen zmian po obu stronach.