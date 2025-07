Kibice polskiej kadry doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mecze Ligi Narodów stanowią przede wszystkim poligon doświadczalny przed wrześniowymi mistrzostwami świata, które są w tym roku imprezą docelową. Mimo to porażki z reprezentacjami Kuby i Bułgarii był dość zaskakujące, szczególnie że "Biało-Czerwoni" do turnieju interkontynentalnego w Gdańsku przystępowali jako wiceliderzy rozgrywek.

"Graliśmy mecz, który przegraliśmy. Po nim mieliśmy rozmowę przez 15 minut, otrzepaliśmy ręce i nie ma nic więcej. To, co miałem powiedzieć, powiedziałem w tamtym momencie. Są rzeczy, które mi się nie podobały, zwróciłem na nie uwagę i jedziemy dalej. Ja nie chcę, by to się za nami ciągnęło. Oczywiście, że byłem nerwowy, bo przegraliśmy mecz, w którym w tie-breaku mogliśmy powalczyć o zwycięstwo. Mam nadzieję, że to była ostatnia tego typu historia" - komentował później w rozmowie z Interią.