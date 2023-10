"Trzon" kadry ma więc prawo odczuwać zmęczenie sezonem - wybrańcy Grbicia rozegrali bowiem turniej finałowy Ligi Narodów , później mecze towarzyskie i Memoriał Huberta Jerzego Wegnera , a pod koniec sierpnia rozpoczęli bój w mistrzostwach Europy . I grali w turnieju aż do połowy września, bo dotarli przecież do wielkiego finału, w którym ograli Włochów .

"Biało-Czerwoni" szybko wrócili do gry i przystąpili do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. I chociaż podopieczni Grbicia odnotowali cztery zwycięstwa w czterech spotkaniach, to niektóre z nich rodziły się w "bólach". Tak było w spotkaniach z Belgią i Kanadą, które świeżo upieczeni mistrzowie Europy wygrywali dopiero po tie-breakach.