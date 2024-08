Polscy siatkarze dwa dni po przegraniu finału olimpijskiego z Francuzami wrócili do kraju, gdzie kibice naszej kadry zgotowali im ciepłe przyjęcie. Po poruszającym powitaniu na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie srebrni medaliści igrzysk odbyli serię spotkań, w tym z premierem Donaldem Tuskiem, gdzie obecni byli również pozostali medaliści igrzysk.

"Biało-Czerwoni" udzielali również wywiadów i wywiązywali się z obowiązków względem sponsorów, przez co, chociaż od meczu z "Trójkolorowymi" minęło kilka dni, wciąż jest o nich głośno. Pojawia się także wiele komentarzy na temat ich występu we Francji, a na dość szczerą opinię w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdecydował się były reprezentant oraz wieloletni trener Jan Such.

102-krotny reprezentant Polski pod lupę wziął m.in. decyzje podejmowane przez Nikolę Grbicia. Jak zauważył, podczas meczów przed igrzyskami szkoleniowiec często dokonywał zmian, z kolei w Paryżu "trochę je przesypiał". A jako przykład przytoczył finał olimpijski, gdy posłał Grzegorza Łomacza na boisko dopiero w trzecim secie.

Były reprezentant o Łukaszu Kaczmarku: Beznadziejna dyspozycja

Such nie ukrywał również, że jego zdaniem "Biało-Czerwoni" nie trafili z formą na igrzyska. Wyjątkiem w tym przypadku byli środkowi, którzy błyszczeli, czego zresztą potwierdzeniem była obecność Jakuba Kochanowskiego w "drużynie marzeń" turnieju olimpijskiego . Co więcej, według byłego reprezentanta, Serb nie zabrał do Paryża najlepiej dysponowanych w tym momencie zawodników, a w tym kontekście wymienił trzy nazwiska.

"Już w rozgrywkach ligowych widzieliśmy, w jakiej dyspozycji są poszczególni zawodnicy. Kaczmarek, Semeniuk, Śliwka to zawodnicy, których z czasów ZAKSY pamięta trener Grbić. Tylko czy w aktualnej formie to zawodnicy na miarę igrzysk?" - zapytał retorycznie. A po chwili dodał:

Kaczmarek? Beznadziejna dyspozycja. Śliwka? W sumie nic nam nie dał. Semeniuk? Mógł w pewnym momencie wejść za Zatorskiego na libero. A Bednorz, który mógłby dać impuls z ławki, został w Rzeszowie.

Były kadrowicz oraz trener podkreślił również, że lepszym rozwiązaniem byłoby zawężenie listy zawodników walczących o powołanie już na początku sezonu reprezentacyjnego. Przypomnijmy, że Grbić postawił na aż 30 siatkarzy, z których wybrał 13 zgłoszonych do turnieju olimpijskiego.

"Czy nie było za dużo zawodników, z których trener wybrał ostateczną kadrę na igrzyska? Czy wcześniejsza selekcja nie uspokoiłaby i nie pozwoliłaby lepiej przygotować zawodników na Paryż? Dałaby im większą pewność siebie. A tak do samego końca trwała walka o miejsce w kadrze, co wywoływało dodatkową presję. Widzieliśmy to w Lidze Narodów, gdy siatkarze bali się popełniać błędy" - mówił Such.

