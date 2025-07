Polscy siatkarze w Gdańsku przegrali z Kubą i Bułgarią, za to wygrali z Iranem i Francją. Cieszyć może szczególnie triumf nad "Trójkolorowymi", czyli aktualnymi mistrzami olimpijskimi. I chociaż finalnie podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów na piątym miejscu, gwarantując sobie udział w turnieju finałowym, to nie wszyscy zawodnicy mają powody do zadowolenia.