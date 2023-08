Były kapitan reprezentacji znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek

Mimo że Kubiak nie gra już w reprezentacji jego osoba wzbudza wciąż wiele emocji wśród kibiców. Ostatnio były kapitan rozpalił fanów kontrowersyjnymi wypowiedziami o roli psychologów w sporcie: - Ja uważam psychologię sportu za rzecz zbędną. Jest to dla mnie unikanie odpowiedzialności przez sportowca, nieumiejętność znalezienia sobie rozwiązania do danej sytuacji przez samego siebie tylko liczysz na to, że ktoś z boku za ciebie to rozwiąże.