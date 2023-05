Fabian Drzyzga bez powołania. Ireneusz Kłos ostro o siatkarzu

Grbić pytany o powody swojej decyzji wyjaśnił, że w ubiegłym sezonie postawił na Janusza, który odpłacił się dobrą grą i pomógł drużynie w wywalczeniu wicemistrzostwa świata. - Gdybym teraz poprosił o powrót dwukrotnego mistrza świata, jaką wiadomość wysłałbym do Marcina? W jego głowie mogłaby się pojawić myśl: "Co jeszcze mam zrobić, by zasłużyć na zaufanie trenera?" - mówił w rozmowie z TVP Sport.

Fabian Drzyzga odpowiedział krytykom. Dosadne słowa

Co na to Drzyzga? 33-latek w rozmowie ze Sport.pl odniósł się do wypowiedzi Kłosa o tym, że "całe życie uważa się za najlepszego na świecie", przez co miałby problem, by pomóc kadrze jako rzerwowy. - Nie no, ja pozdrawiam wszystkich ekspertów, którzy - wychodzi na to, że - znają mnie dużo lepiej niż ja sam siebie. I dobrze, mają prawo się wypowiadać - ripostował siatkarz.