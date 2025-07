Był odkryciem Grbicia przed igrzyskami. Teraz pojawił się problem. Siatkarz ucina sprawę

Atak reprezentacji Polski w tym sezonie miał dostać zastrzyk energii od trzech debiutantów, ale wciąż opierać się na nazwiskach znanych z ostatnich sezonów. Co prawda wolne od trenera Nikoli Grbicia otrzymał Łukasz Kaczmarek, ale na liście powołanych na Ligę Narodów byli Bartosz Kurek i Bartłomiej Bołądź.

Tyle że problemy z plecami wykluczyły Kurka z Ligi Narodów i poddały w wątpliwość jego udział w mistrzostwach świata. Swoje problemy ma także Bołądź, który zamiast wakacji po sezonie ligowym rozpoczął rehabilitację kolana. I w pierwszych dwóch turniejach LN tylko obserwował kolegów sprzed telewizora.

"Tak czasami bywa. Przez 10 czy 12 sezonów kontuzje mnie omijały" - mówi w rozmowie z Interia Sport Bołądź.

Moje kolano nie jest jeszcze idealne, na sto procent. Ale trenuję już z pełnymi obciążeniami, więc mam nadzieję, że zdrowie będzie szło do przodu i tak samo będzie z formą sportową. Potrzebny był czas. Musimy to jeszcze wzmocnić, ta noga jest słabsza

Kontuzja Bartosza Kurka szansą dla Bartłomieja Bołądzia? "Pokazałem"

Bołądź pierwsze spotkanie w sezonie reprezentacyjnym rozegrał w sobotę z Iranem. Zaledwie trzy dni wcześniej Grbić przyznawał, że siatkarz nie jest jeszcze w stu procentach zdrowy, ale zaczął wprowadzać go na boisko. Atakujący jest bowiem kadrze potrzebny, bo po kontuzji Kurka pozostał jej jeszcze tylko Kewin Sasak.

Doszło zresztą do tego, że selekcjoner zaczął testować w ataku nominalnego przyjmującego Aleksandra Śliwkę, choć akurat ten test z Iranem nie wypadł najlepiej. Bołądź w dobrej formie może być więc wzmocnieniem kadry. W końcu w sezonie olimpijskim okazał się jednym z odkryć Grbicia. To właśnie świetne występy w Lidze Narodów sprawiły, że Bołądź rzutem na taśmę wdarł się do składu na igrzyska w Paryżu. Pojechał tam jako rezerwowy, ale dostał swoje szanse po kontuzji Mateusza Bieńka i nie zawiódł. Dziś podkreśla, że dzięki ostatniemu sezonowi zyskał więcej pewności siebie.

"Doświadczenie zbiera się z każdym rokiem. Cały czas jednak jeszcze sporo do poprawy, zawsze to mówię. Czuję, że w ostatnich latach rozwinąłem się jako siatkarz. Pokazałem, że potrafię grać w najważniejszych meczach, o najwyższe cele. Jeszcze jednak dużo pracy, by zrobić kolejne kroki do przodu" - ocenia Bołądź.

Liga Narodów siatkarzy. Dwóch konkurentów do gry w ataku reprezentacji Polski

O ile jednak na początku sezonu niemal 31-letni atakujący mógł mieć nadzieję, że to on będzie najpoważniejszym kandydatem do roli "wice-Kurka" w tym sezonie, o tyle teraz to już nie jest takie pewne. W Lidze Narodów dobre wrażenie wywarł Sasak, o którym zresztą jeszcze przed startem rozgrywek Grbić mówił wprost: ma potencjał, by walczyć z Kurkiem i Bołądziem.

"Na każdym treningu, w każdym meczu trzeba walczyć o miejsce w składzie. Mamy naprawdę bardzo mocny zespół, można byłoby spokojnie zbudować dwie, trzy drużyny. Trzeba dawać z siebie wszystko" - tak Bołądź ucina sprawę rywalizacji z Sasakiem.

Mimo wicemistrzostwa olimpijskiego z Paryża atakujący nie ma tak bogatej kolekcji z medalami, jak kilku jego młodszych kolegów, choćby Jakub Kochanowski czy Tomasz Fornal. W tym sezonie będzie walczyć o miejsce w kadrze na mistrzostwa świata na Filipinach. W tym turnieju, podobnie jak choćby w mistrzostwach Europy, Bołądź jeszcze nigdy nie wystąpił.

Myślę, że pokazałem w klubie i w tamtym roku w reprezentacji, że potrafię grać o najwyższe cele. Mam nadzieję, że w tym sezonie też uda mi się coś zagrać. I pomóc chłopakom, bo to jest najważniejsze

Szansa na grę może pojawić się już w środę. "Biało-Czerwoni" zainaugurują wówczas ostatni turniej fazy wstępnej Ligi Narodów w Gdańsku. Pierwszym z ich czterech spotkań w Ergo Arenie będzie mecz Polska - Iran. Początek o godz. 20, transmisja w Polsacie Sport, relacja "na żywo" w Interia Sport.

Polsat Sport Polsat Sport

Bartłomiej Bołądź ma szansę na pierwsze mecze w tegorocznej Lidze Narodów siatkarzy MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP

Bartłomiej Bołądź (nr 30) z trenerem Grbiciem i kolegami z kadry volleyballworld.com materiały prasowe