Był odkryciem Grbicia, a teraz musi sobie radzić. Polski siatkarz jasno o kadrze

W Bogdance LUK Lublin zwykle najwięcej uwagi przyciąga Wilfredo Leon. W finałach TAURON Pucharu Polski było jednak inaczej. Nie dlatego, że przyjmujący grał źle - zwłaszcza finał z Asseco Resovią Rzeszów był jego popisem. Ale tym razem najwięcej nagród zebrał Kewin Sasak.

Siatkarz, który w lutym skończy 29 lat, najpierw został wybrany MVP półfinału, a potem finału. Do tego otrzymał wyróżnienie dla najlepszego atakującego. I to wszystko mimo kłopotów ze zdrowiem, o których opowiedział już po najważniejszym meczu.

- Borykam się z problemami z barkiem. Część drużyny w międzyczasie doznała kontuzji, więc wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo i nie każdy będzie mógł wejść, by pomóc. Sztab i trenerzy mieli więc trochę ograniczone pole manewru - opisuje Sasak.

Kewin Sasak: Czuję się fenomenalnie, mam wrażenie, że od roku żyję jak w snach.

Sasak tuż przed finałami TAURON Pucharu Polski był więc nieco oszczędzany przez trenera Stephane'a Antigę. Choćby w meczu Ligi Mistrzów z Knackiem Roeselare w podstawowym składzie zastępował go Mateusz Malinowski.

Kewin Sasak ma problem z barkiem, ale i tak okazał się najlepszy. "Można się podnieść"

Zaraz po finale, gdy lubelscy siatkarze zeszli już z podium, z Sasakiem rozmawiał Nikola Grbić. Selekcjoner reprezentacji Polski oglądał spotkanie w Krakowie na żywo i z pewnością zwracał szczególną uwagę na kadrowiczów - w Bogdance LUK gra ich aktualnie trzech.

W ostatnim sezonie reprezentacyjnym Sasak był jednym z odkryć selekcjonera. Choć dopiero debiutował w kadrze, był jej podstawowym atakującym w Lidze Narodów i pokazał się ze świetnej strony. Dopiero na mistrzostwach świata został zmiennikiem Bartosza Kurka, ale musiał zastąpić kontuzjowanego kolegę w półfinale i meczu o brązowy medal.

To była dla siatkarza prawdziwa "próba ognia", a teraz mierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jest nim sezon bez długiego odpoczynku latem i w pełni przepracowanego z klubem okresu przygotowawczego.

To dla mnie coś nowego, do czego muszę się zaadaptować. Jeśli będzie mi dane kolejny raz jechać na kadrę, będę musiał nauczyć się z tym żyć. Mnie to cieszy, nie mam zamiaru na to zrzucać winy. Dużo więcej zyskałem, to dla mnie plus

Ale wyczerpujące lato mimo wszystko nie pozostało bez wpływu na dyspozycję atakującego. Mówi o tym m.in. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Były znakomity przyjmujący podkreśla, że w podobnej sytuacji są inni siatkarze, którzy przepracowali pierwsze pełne lato z kadrą.

"Po zawodnikach, którzy pierwszy raz w swojej karierze nie mieli przerwy - chociażby po Kewinie Sasaku - widać, że nie mieli doświadczenia bycia w grze przez 12 miesięcy. I nagle w grudniu łapie ich dołek, co było ostatnio widać. Ale Kewin pokazał, że ten dołek nie musi trwać nie wiadomo jak długo, że można się podnieść: zagrał bardzo dobrze, dostał nagrodę MVP turnieju" - podkreśla Świderski.

Lato z Nikolą Grbiciem wpływa na sezon w klubie? "Takiego doświadczenia nie da się kupić"

Sasak udanymi występami potwierdza, że poprzedni sezon nie był jednorazowym wyskokiem. Z Bogdanką LUK zdobył już w tym sezonie Superpuchar Polski, a teraz sięgnął po krajowy puchar. Do tego dochodzi Liga Mistrzów, w której lubelski zespół wygrał dwa pierwsze mecze i prowadzi w swojej grupie.

Atakujący podkreśla, że w aktualnych rozgrywkach czerpie z doświadczenia, jakim był dla niego pobyt latem w kadrze, pod okiem Grbicia.

"Sam fakt, że przez kilka miesięcy trenuje się z najlepszymi w kraju i na świecie, ma duży wydźwięk. Podpatrywanie ich - od strony mentalnej, taktycznej, czy nawet fizycznej, bo tej pracy było sporo. Może powoli wychodzą małe, zmęczeniowe sprawy, ale cieszy mnie, że miałem przyjemność trenować z zawodnikami wysokiej klasy i trenerem, który zwracał uwagę na sporo aspektów, poprawiał mnie. Jestem z tego zadowolony. Takiego doświadczenia nie da się kupić" - podkreśla Sasak.

Nie da się też kupić czasu na odpoczynek. A tego atakujący i jego koledzy w ostatnich dniach właściwie nie mają. W czwartek rozegrali pięć setów w Roeselare, w sobotę w półfinale w Krakowie, a w niedzielę wystąpili w finale. Już dziś wracają zaś do rywalizacji w PlusLidze, gdzie ich rywalem będzie InPost ChKS Chełm.

Początek spotkania już dziś o godz. 20, transmisję przeprowadzi Polsat Sport 1.

"Zasada "bij mistrza" obowiązuje od początku sezonu, a mimo wszystko dajemy z siebie maksa. Zdajemy sobie sprawę, że sezon jest bardzo intensywny. Problemy i przestoje punktowe mogą się pojawiać. Cieszy nas więc, że zaczęliśmy dobrze ligę, zdobyliśmy Superpuchar, kontynuowaliśmy dobrą grę, a teraz mamy kolejne trofeum. Nie mam na co narzekać" - podkreśla Sasak.

Kewin Sasak w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

Kewin Sasak (trzeci z lewej) i jego Bogdanka LUK Lublin triumfowali w Krakowie fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe

Kewin Sasak (drugi z lewej) został wybrany MVP finału TAURON Pucharu Polski fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe