Zgodnie z oczekiwaniami, podopieczni Nikoli Grbicia , którzy wywalczyli złoto, ogrywając w finale Włochów , zdominowali głosowanie, a w "Drużynie marzeń" znalazło się aż pięciu "Biało-Czerwonych": Janusz, Kaczmarek, Huber, Zatorski oraz Leon, którego, podobnie jak tuż po zakończeniu finału , wybrano także MVP turnieju . Fani docenili również Bedirhana Bulbula z Turcji, uznając go, obok Hubera, najlepszym środkowym mistrzostw Europy oraz Daniele Lavię z Włoch, który we wspomnianym zespole wybranym przez fanów siatkówki stanowi parę przyjmujących z Leonem.

Marcin Janusz w drużynie marzeń, kibice oburzeni. Pytają o Gianneliego

Duże kontrowersje wzbudził wybór Janusza. W poście opublikowanym przez CEV na Instagramie część kibiców wyraziła niezadowolenie z wyników głosowania, wskazując, że najlepszym rozgrywającym turnieju był Włoch Simone Giannelli . "Giannelli okradziony" - stwierdził jeden z fanów, który zamieścił swój komentarz w język angielskim. "Co z Giannellim?" - dopytywał ktoś inny, a tego typu wpisów, zamieszczanych często przez włoskich internautów, jest więcej.

Wspomniany Giannelli od lat należy do ścisłej światowej czołówki rozgrywających , a swoją wartość regularnie udowadnia na wielkich turniejach reprezentacyjnych. Włoch został wybrany MVP mistrzostw Europy w 2021 roku, a rok później uznano go najlepszym rozgrywającym oraz MVP mistrzostw świata .

Podczas zakończonych niedawno mistrzostw Europy siatkarz Sir Safety Perugia wystąpił w dziewięciu spotkaniach, kończąc turniej ze skutecznością na poziomie 55.41 proc. , co, jak wynika z oficjalnych wyliczeń CEV, dało mu piąte miejsce w rankingu rozgrywających - tutaj zestawienie zdominował Grzegorz Łomacz , który zagrał w czterech spotkaniach i rozgrywał ze skutecznością 60 proc. Drugi był Lukas Kampa z Niemiec, a trzeci Marcin Janusz. Tuż za podium uplasował się Eemi Tervaportti z Finlandii.

To nie pierwszy raz, gdy nagroda dla polskiego siatkarza jest kwestionowana przez kibiców lub przedstawicieli środowisk siatkarskich z innych krajów. Po tegorocznej Lidze Narodów duże kontrowersje wzbudziło przyznanie statuetki MVP Pawłowi Zatorskiemu , a wyróżnienie dla polskiego libero nie spodobało się włoskim i brazylijskim mediom. Włoski serwis volletball.it wprost stwierdził, że był to "zdumiewający" wybór.

Nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju, do której dołączonych jest 30 tysięcy dolarów, powędrowała do zawodnika "Biało-Czerwonych", mimo że wybór nie był poparty żadnymi turniejowymi statystykami

Zarówno Janusz, jak i Zatorski, skupiają się teraz na przygotowaniach do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Paryżu. Polacy walkę o bilet do stolicy Francji rozpoczną 30 września, a ostatni mecz rozegrają 8 października.